Цены на продукты решили заморозить в России. Но это может привести к новым проблемам

С 1 января в России могут заморозить цены на сахар-песок и подсолнечное масло, рост цен остановят на следующие три месяца. Как пишут СМИ, это решение приняли после критики Владимиром Путиным цен на товары, производство которых не связано с пандемией. Вот только этот сценарий может ударить по производителям, а способы сдержать цены есть и другие.

Газета «Известия» со ссылкой на два источника на рынке, участвующие в совещаниях ряда ведомств по вопросу стабилизации цен в стране, сообщила, что в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло.

Если решение вступит в силу, подсолнечное масло будет стоить 95 рублей при закупке у производителей и 110 рублей в магазинах. Цены на сахар составят 36 и 45 рублей соответственно. Договоренность, узнала газета, будет закреплена в форме соглашения между компаниями. Ожидается, что в понедельник пройдет еще серия совещаний, после чего предложения направят на оценку в правительство.

Регулированием цен в России занялись после слов Путина о резком подорожании продовольственных товаров. Он провел 9 декабря совещание и отметил, что в этом году доходы населения снизились, а рынок труда стал испытывать определенную нагрузку.

«Но что делать с другими показателями? В частности, с ростом цен на базовые продукты питания? Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?» — заявил Путин.

Он добавил, что стоимость продуктов увеличивается из-за попытки подогнать внутренние цены под мировые. В связи с этим президент потребовал отреагировать на рост цен в России. По словам Мишустина, ситуацию с ростом цен упустили ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры. Они недооценили риски и пустили все на самотек, считает глава кабмина. Мишустин лично провел совещание и попросил к 14 декабря подготовить все необходимые нормативно-правовые акты, а также доложить о проделанной работе.

Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно, принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети Михаил Мишустин премьер-министр.

Причины взлета цен и последствия заморозки

На повышении стоимости продуктов сказалось сразу множество факторов, пояснил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Это, разумеется, и пандемия, которая сейчас во всем мире властвует и очень сильно отражается на экономических процессах. Прежде всего на торговле между странами. Эти процессы не остановлены, но по крайней мере затруднены», — отметил эксперт.

Он добавил, что к росту цен привел и курс валюты, так как рубль в этом году сдал свои позиции. И это далеко не все причины повышения стоимости товаров. При этом Шабанов заявил, что в России уже были периоды, когда цены замораживались, и это имело негативный эффект.

«Это всегда очень плохо для экономики, потому что любое нерыночное регулирование цен приводит к каким-то катаклизмам внутри экономического процесса. Без вариантов, потому что либо есть свободный рынок, либо мы как-то все руками контролируем, но тогда нужно какие-то процессы производства дотировать», — сказал Шабанов.

Он объяснил, что если производство буханки хлеба будет стоить пять рублей, а продавать его будут за три рубля, то производители понесут убытки. В итоге это приведет к необходимости спонсирования — дотирования.

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«Я бы больше спрашивал, нужно ли это (замораживать цены — прим. ред.) делать вообще, потому что инфляция в экономических масштабах не самое плохое, что может быть. Самое плохое, как бы это странно ни звучало, — это <...> дефляция, когда, наоборот, цены падают», — отметил эксперт.

По словам Шабанова, дефляция говорит о том, что идет спад экономического производства. В этом случае сами производители готовы продать свою продукцию за любую цену, чтобы только выжить. Здесь возникает спорный вопрос, что лучше: когда экономика умирает, но цены маленькие либо когда цены умеренно растут при контроле инфляции.

Заморозка цен на продукты скажется не только на магазинах, но и на всей экономике, считает Шабанов. В первую очередь пострадают сами производители, а затем под удар попадут торговые сети. Первые не смогут продавать товары по определенной цене, а вторые — ставить наценку. Это может привести к тому, что товары будут исчезать с полок. Магазинам станет невыгодно продавать по 10 рублей то, что они сами купили по 10 рублей.

«Учитывая, что какие-то товары могут исчезать и их невыгодно будет производить, то это уже большие такие начинаются проблемы. По цепочке это может развернуться на всю экономику, поэтому здесь важно не просто зажимать цены на каком-то уровне, но и понимать, как это будет влиять на экономические процессы в целом», — отметил эксперт.

Как регулировать?

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что заморозка цен не коснется абсолютно всех торговых сетей и товаров. Государство придумает вариант, который должен устроить всех. При этом придется приложить определенные усилия.

«Вариант регулирования — это когда государство формирует госзаказ. Формирование госзаказа заключается в финансировании того или иного товара. То есть государство говорит: „Я хочу, чтобы масло было в рознице за 20 рублей. Для этого я готов профинансировать производство товара“», — рассказал Карпов.

Он добавил, что есть еще один способ регулирования стоимости, который пока не озвучивался. Это так называемые фудстемпы, или продовольственные карточки. В этом случае идет финансирование определенных слоев населения. Людям выдаются платежные карты с некоторой суммой. Эти деньги можно потратить только на определенные товары. Такой механизм полностью является рыночным, отметил председатель правления ассоциации.

«Регулировать на ровном месте нельзя, потому что все равно кто-то за это должен платить на какой-то [стадии] цепочки. Или сети заставить платить, или производителя, или поставщика заставить платить, или еще кого-то. В итоге не бывает, что это будет абсолютно бесплатно для всех», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что бизнес сам знает, как лучше действовать, поэтому ему не нужно мешать. Доказательством служат магазины низких цен, которые все чаще открывают в России. Сейчас 80% населения покупает товары со скидками, а подобные магазины только набирают популярность.

«Хотите помочь людям — придумайте понятные механизмы, которые работают в мире. Это та же самая прямая поддержка населения через субсидирование покупок какого-то товара. Это абсолютно понятный и прозрачный механизм, не предусматривающий каких-то левых схем», — заключил Карпов.