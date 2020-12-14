Власти пообещали заключить соглашения для стабилизации цен на масло и сахар до конца недели

Документы будут действовать до конца первого квартала 2021 года. За исполнением договора проследит ФНС. При этом глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал, что ведомство совместно с Минромторгом закончат работу над соглашением о стабилизации цен на сахар до 15 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

Патрушев рассказал, что цены производителей на сахар снизятся до 36 рублей за килограмм, розничные — до 46 рублей. Цены на подсолнечное масло уменьшатся до 95 рублей, розничные — до 110 рублей.

Минэкономразвития предложило дать право правительству установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%. Глава ведомства Максим Решетников пообещал, что производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку.

Ведомство заявило и о том, что Россия с 15 февраля по 30 июня 2021 года планирует ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 миллиона тонн.