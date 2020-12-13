Ретейлеры пообещали россиянам продукты по доступным ценам

«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <…> купить продукты по доступным для них ценам», — подчеркнул Беляков.

9 декабря на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин поднял вопрос о неоправданном подорожании подсолнечного масла, сахара, хлеба и муки в стране. Он отметил, что это никак не связано с пандемией коронавируса, просто продавцы пытаются подогнать внутренние цены под мировые.

Премьер Михаил Мишустин обвинил в произошедшем руководителей профильных ведомств и 12 декабря организовал рабочую группу по этой проблеме. В ее состав вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Глава правительства выделил сутки на подготовку предложений по сдерживанию цен на продукты.