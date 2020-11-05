Воробьев рассказал, как подмосковных пенсионеров поддерживают скидками на продукты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что цены сейчас являются вопросом, который волнует многих. Из-за изменений экономики повлиять напрямую на их рост сложно. Однако поддержать пожилых, которым тяжело и приходится оставаться дома из-за коронавируса — просто необходимо. Такую задачу поставило перед собой Подмосковье.

«В крупных супермаркетах у нас действуют утренние скидки для пенсионеров — в зависимости от сети это от 3 до 10%. Такое полезное начинание поддержали и рынки Подмосковья. Сегодня мы посетили рынок в Одинцово, где дают скидку в 5% людям от 60 лет. Пока таких рынков в области 10, а до конца года будет порядка 50», — рассказал губернатор.

Чтобы жители Московской области могли заказывать на дом фермерские продукты, в регионе запустили цифровой маркетплейс «Фермер Подмосковья». Он начал работать еще с прошлого года и сейчас поможет покупать натуральные продукты без риска для здоровья. Андрей Воробьев отметил, что в этом приложении также действуют скидки для пожилых людей. Он подчеркнул, что считает эту программу очень важной — ее обязательно нужно продолжать.