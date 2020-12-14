Меры для снижения цен на сахар и подсолнечное масло разработают в Подмосковье

Подмосковье ведет активную работу, чтобы снизить цены на продукты питания. Особое внимание уделяют социально значимым товарам, в том числе сахару и подсолнечному маслу. Однако важно не только наблюдать за ними, но и принимать действенные меры, в результате которых цены должны уменьшиться. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что на прошлой неделе на стоимость продуктов питания, в том числе первой необходимости, обратил внимание президент России Владимир Путин. Этот вопрос обсудили на федеральном уроне.

«Но мы не имеем права сидеть сложа руки и тоже должны внимательно посмотреть, какая динамика, что происходит у нас в торговых сетях, какие приоритеты по отгрузке идут с фабрик, заводов, которые расположены и на территории области, и тоже доставляются в наш московский регион», — отметил губернатор.

Зампред правительства Вячеслав Духин подчеркнул, что сейчас в муниципалитетах проверяют не только стоимость социально значимых товаров, но и наличие их запасов на полках магазинов. В мониторинге участвуют 4 208 магазинов по 55 товарным позициям. Если там находят какую-либо аномалию цены или дефицит наличия, эту проблему оперативно решают.

«Когда мы фиксируем недостаток или отсутствие того или иного товара, или какую-то аномалию с ценой, информируются торговые сети в автоматическом режиме SMS или в живом диалоге», — рассказал Духин.