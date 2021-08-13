Массовая подстава для мигрантов? СМИ пишут, что их выдворяют из России намеренно, но смысла в этом нет

Юристы сообщили, что в Москве готовятся массово высылать мигрантов из страны. На иностранцев составляют протоколы об административных правонарушениях, например, мелком хулиганстве, которые позволяют обойти мораторий президента на депортацию.

Первой о начавшейся кампании по массовой депортации трудовых мигрантов из столицы сообщила юрист правозащитной организации «Тонг жахони» Валентина Чупик.

В июне 2021 года президент России указом «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан» ввел мораторий на депортацию. Документ автоматически продлевал право для трудовых мигрантов на пребывание в России «до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений» на транспортное сообщение с государствами, из которых прибыли иностранные граждане.

Однако в указе есть лазейка: депортировать мигранта все же можно, если он уличен в правонарушении, связанном с посягательством на общественный порядок. Таким, например, является мелкое хулиганство.

По словам Валентины Чупик, в день к ней приходит порядка 200 жалоб на то, что правоохранители «заставляют расписываться» мигрантов в протоколах о мелком хулиганстве. Такое дело выводит иностранца из-под защиты моратория на депортацию.

Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил «360», что с такими жалобами не сталкивался, да и смысла в подобных действиях властей в профсоюзе не видят.

«Наверное, пришли бы к нам, если бы это было так», — сказал он.

Ренат Каримов уточнил, что это как минимум невыгодно властям: в условиях дефицита мигрантов, зачем их выдворять? Это люди, которые здесь по большому счет адаптированы, они уже два года здесь живут и не могут выехать, потому что границы закрыты из-за пандемии. Хотя, возможно, действительно не на пустом месте такая информация. Но странно, если такое решение принимается, подытожил председатель профсоюза.

Сотрудник комитета «Гражданское содействие» Контантин Троицкий ранее проводил исследование судебных дел, заканчивающихся выдворением иностранных граждан из Москвы или России. По его словам, четыре-пять лет назад действовала другая схема.

«Раньше не подписывали протоколы, что совершили правонарушение. Мигрантам приписывали, что они нарушили административное правило. Например, постановку на миграционный учет, патент на работу не оформили. Проблема была в коллективных выдворениях. Раньше не считали, что не хватает рабочей силы», — подчеркнул эксперт.

Драки, стрельба, биты и ножи

Этим летом в Москве и Петербурге было сразу несколько массовых потасовок с участием иностранных граждан.

Массовая драка в Кузьминках произошла 13 июля. В побоище на Зеленодольской улице приняли участие как минимум 150 человек из разных среднеазиатских республик. Между несколькими мужчинами по личным причинам возникла ссора. Позже к обеим сторонам конфликта стянулись земляки.

После массовой драки мигрантов в районе метро «Кузьминки» были задержаны 102 выходца из Средней Азии. Им предъявлено обвинение в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Наказание предусматривает штраф от тысячи до 2,5 тысячи рублей либо 15 суток ареста.

Иностранцев по решению суда оштрафовали и выдворили из России. Некоторым запретили впредь пересекать границу РФ.

Под Нарофоминском 20 человек устроили драку на парковке одного из домов. Участники оказались выходцами из Средней Азии. Один из них даже открыл стрельбу, в ходе потасовки дерущиеся повредили несколько автомобилей.

В конце июля в Северной столице недалеко от гостиницы «Белые ночи» жестоко подрались жители Узбекистана, Таджикистана и Чечни. К моменту приезда полиции многие участники уже лежали на земле с ранениями разной степени тяжести.

Всего очевидцы насчитали порядка 70 человек, но большая часть из них успела убежать до приезда правоохранителей. По предварительным данным, конфликт начался на бытовой почве. После этого иностранцев предупредили, что будут выдворять из России за подобные правонарушения.

Однако 6 августа в Мытищах случилась очередная потасовка, в которой участвовали около 40 человек. Один человек попал в больницу, а некоторых уже сейчас депортировали на родину.

Другая драка мигрантов в тот же день была в Одинцовском городском округе Подмосковья. В бараках у ЖК «Одинцово» несколько десятков рабочих из южных регионов России и ближайшего зарубежья устроили погром. Вооруженных самодельными битами и ножами людей пришлось разгонять полиции.