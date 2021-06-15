МВД приостановит сроки временного проживания иностранцев до конца года

Министерство внутренних дел России приостановит сроки временного проживания иностранных граждан на территории страны с 16 июня по 31 декабря 2021 года. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о продлении моратория на выдворение из РФ иностранцев до 30 сентября.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«С 16 июня по 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ», — сказано в сообщении.

С 16 июня приостановятся сроки действия свидетельств участника госпрограммы по оказанию помощи добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом. Такое решение приняли в соответствии с указом Путина о продлении временных мер по урегулированию правового положения иностранцев в России во время пандемии.

15 июня Владимир Путин подписал указ о продлении моратория на выдворение из РФ иностранцев — теперь он будет действовать до 30 сентября. Ранее эта норма уже действовала — ее срок истекал 15 июня 2021 года.