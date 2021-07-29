Полиция Петербурга задержала 70 человек после массовой драки мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали 70 человек после массовой драки мигрантов. Накануне у гостиницы «Белые ночи» жителям Чечни и Узбекистана и Таджикистана поссорились на бытовой почве.

Среди задержанных большинство мигрантов, сообщил «Царьград» со ссылкой на инсайдера.

Сообщение о конфликте поступило в полицию в 21:00 28 июля. Мужчина сообщил, что в драке участвуют не менее 20 человек. Когда на место происшествия приехали сотрудники МВД, многие из участников уже лежали на земле с повреждениями. Позже выяснилось, что в драке участвовали жители Узбекистана, Таджикистана и Чечни. Очевидцы сообщили, что количество участников драки постоянно росло, но большинство разбежалось, услышав звуки полицейской сирены.

По предварительной версии, конфликт произошел на бытовой почве. Драться начали восемь жителей Таджикистана с пятью уроженцами Чечни. Два человека попали в больницу, у них диагностировали сотрясение мозга.

Из 70 задержанных 13 человек были доставлены в отдел полиции.

Накануне МВД РФ предупредило, что будет выдворять и запрещать въезд в Россию иностранцам, участвующим в массовых драках.