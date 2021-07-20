Двор жилого дома в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа стал местом массовой драки приезжих из Средней Азии. В конфликте приняли участие около 20 человек. В социальных сетях появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что несколько человек устроили потасовку на парковке. В ходе разбирательства один из участников открыл стрельбу.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, драка со стрельбой произошла в минувшее воскресенье, 18 июля. Участники конфликта повредили несколько припаркованных автомобилей. Их разыскивает полиция.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что мигранты подрались и открыли стрельбу около кафе в Апрелевке. Полицейские оперативно задержали четырех участников конфликта. У одного из задержанных обнаружили травматический пистолет. Предположительно стреляли из него.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас правоохранители устанавливают других участников конфликта.

Это не первый крупный конфликт между приезжими в московском регионе. В начале прошлой недели более 100 человек начали выяснять отношения около станции метро «Кузьминки». По данным СМИ, несколько человек получили ножевые ранения. Повреждения нашли у более чем 15 автомобилей.

Все началось с небольшой ссоры между двумя группами мужчин. После для выяснения отношений к обеим сторонам подтянулись земляки и конфликт перешел в горячую фазу.

Полиция завела несколько административных дел в отношении участников массовой драки. Мигрантов по решению суда выдворят из России и оштрафуют.