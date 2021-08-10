Штраф и выдворение из страны постановил суд 12 участникам массовой драки со стрельбой в Мытищах, написал ТАСС со ссылкой на источник. Всего в столкновении участвовали около 40 жителей соседних государств.

Решение принял Мытищинский городской суд Московской области 10 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по статье 18.8 КоАП РФ „Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации“», — сообщили агентству в суде.

Их оштрафовали на шесть тысяч рублей, в ближайшее время мигрантов выдворят из страны.

Мигранты 6 августа на Пограничной улице устроили драку, в которой участвовали около 40 человек. В результате в больницу доставили 49-летнего мужчину.

Еще одна массовая драка произошла в этот же день в Одинцовском городском округе. Несколько десятков рабочих, вооруженных самодельными битами и ножами, устроили разборку с погромом около строительных бараков рядом с жилым комплексом «Одинбург».

В конце июля в Санкт-Петербурге было задержано около 70 человек после массовой драки у гостиницы «Белые ночи». Жители Чечни подрались с гражданами Узбекистана и Таджикистана. После этого МВД РФ предупредило, что будет выдворять и запрещать въезд в Россию иностранцам, участвующим в массовых драках.