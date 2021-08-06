Мигранты устроили погром в бараках у ЖК в Одинцове

Несколько десятков мигрантов с палками в руках минувшим вечером устроили погром в строительных бараках рядом с новым ЖК «Одинбург» в Одинцове. Толпу вооруженных и орущих рабочих сняла на видео местная жительница.

По предварительным данным, разборки произошли районе улицы Северной. Около 22:00 мигранты носились с самодельными битами вокруг бараков у ЖК «Одинбург», сообщила женщина в соцсетях. Вскоре к месту ЧП начали прибывать машины полиции, уточнили в паблике «Типичное Одинцово», где появилась запись побоища.

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчины, которые выясняли отношения на повышенных тонах, были вооружены не только палками, но и ножами. Участниками погрома стали приезжие из южных регионов России, а также мигранты из ближнего зарубежья. Обстоятельства случившегося выясняются, идет проверка.

Это уже второй за лето случай крупных беспорядков, которые устраивают мигранты в Московской области. Так, 14 июля в Мытищах они сначала домогались девушку в автобусе, а потом толпой избили парня, который встал на ее защиту. В тех же Мытищах приезжие устроили побоище и в прошлом году. Они били друг друга палками на глазах очевидцев. По данному факту возбудили уголовное дело.