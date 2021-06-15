Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России

Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября срок временного пребывания мигрантов в России без санкций. Указ вступит в силу с 16 июня.

Подписанный Путиным указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

До 30 сентября иностранцы не будут принудительно выдворены за пределы России, Исключение составляют иностранцы, которые освободились из мест лишения свободы или создали угрозу нацбезопасности России.

Ранее аналогичная действующая норма истекала 15 июня, сообщала «Газета.ru».

В апреле замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что граждане государств СНГ, которые нелегально находятся в России, должны покинуть страну до 15 июня. В ведомстве заявили, что сейчас в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч из Таджикистана, 152 тысячи из Украины, 120 тысяч из Азербайджана, 115 тысяч из Киргизии, 61 тысяча из Армении, 56 тысяч из Молдавии и 49 тысяч из Казахстана.

В МВД России, по данным агентства Ura.ru, разрабатывают законопроект, который позволит давать гражданство мигрантам, нарушившим режим пребывания в стране.