Масленица, замедленный Twitter и расизм в Букенгемском дворце. Неделя в фотогалерее

За последние семь дней в мире произошло много важного и интересного. Россия проводила Масленицу, Меган Маркл и принц Гарри рассказали о проблемах в отношениях с королевской семьей, а Роскомнадзор начал замедлять Twitter в России.

Об этих и других событиях недели с 8 по 14 марта — в материале «360».

Масленица в Подмосковье

Эта неделя оказалась богатой на праздники: 8 марта отметили не только Международный женский день, но и начали неделю Масленицы. В разных регионах страны устроили масштабные празднования — первые с начала пандемии в прошлом году. Подмосковье проводило Масленицу с размахом — гуляния прошли в каждом городском округе.

Главная Масленица региона прошла в Захарове в Одинцовском районе. На концерте выступила народная артистка России, директор и худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

Manizha на Евровидении

8 марта на Первом канале состоялся праздничный концерт, во время которого зрители выбрали нового участника Евровидения. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в 2020 году, отказалась участвовать в новых отборочных турах.

Фронтмен Илья Прусикин отметил, что группа не хочет соревноваться с собой прошлогодней: в тот раз они подготовили песню Uno, которая стала самой просматриваемой за всю историю YouTube-канала Евровидения, но из-за пандемии конкурс не состоялся.

В результате зрители выбрали певицу Manizha — она споет на Евровидении песню Russian Woman. Певица исполнит ее на русском языке. Однако многим трек показался слабым, а к самой Маниже Сангин нашлись претензии.

Замедление Twitter в России

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу социальной сети Twitter из-за неоднократных нарушений российского законодательства, а также отказов соцсети удалять запрещенную в стране информацию. В результате скорость работы Twitter упала на всех мобильных и половине стационарных устройств. Пользователи сразу превратили эту тему в мемы — собрали самые интересные и смешные шутки.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри

В интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри пара рассказала о проблемах с королевской семьей. По их словам, еще до рождения старшего сына Арчи некоторые родственники беспокоились, какого цвета будет его кожа, потому что мать Меган — афроамериканка.

При этом они дали понять, что речь не идет о королеве Елизавете II и ее супруге, но так и не назвали конкретных имен.

Тромбоз после вакцинации AstraZeneca

Европейские страны одна за другой стали приостанавливать использование вакцины AstraZeneca после того, как у привитых пациентов начали образовываться тромбы. Связь между препаратом и тромбозом пока не нашли, однако власти решили перестраховаться и не подвергать риску граждан. Российские специалисты тоже уверены, что лучше быть настороже.

Долг «Аэрофлота» на сотни миллиардов

В 2020 году чистый убыток «Аэрофлота» превысил 123 миллиарда рублей. В результате за год общий долг группы вырос до 751,9 миллиарда рублей. Такую крупную сумму, компания задолжала в том числе из-за пандемии коронавируса. Сейчас не идет речи о том, чтобы вернуть долг — главное, не накопить еще больше обязательств, уверены эксперты.

Однако несмотря на внушительную сумму, «Аэрофлот» может не бояться банкротства — государство всегда поддержит столь крупную компанию. Подробнее о том, как перевозчик планирует возмещать задолженности и что ждет пассажиров — в материале «360».

Конец бандам Северного Кавказа

Российские силовики ликвидировали всех главарей бандформирований на Северном Кавказе. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, этого удалось достичь благодаря координации силовиков Национальным антитеррористическим комитетом.

За последние 10 лет в РФ предотвратили 200 терактов, причем только за прошлый год ликвидировали 71 ячейку террористов и изъяли из оборота сотни единиц оружия и взрывных устройств. Какие банды ХХI века отличались особой жестокостью — в материале «360».

Пожар в Анапе из-за сауны

В Анапе в ночь на 12 марта вспыхнула мансарда многоэтажного дома — пламя не могли потушить более восьми часов. По предварительной информации, пожар мог произойти из-за незаконной перепланировки, которую сделал один из жильцов. Он переоборудовал части технического помещения и своей квартиры под сауну. Именно там начался пожар.