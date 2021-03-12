Сауна в квартире или банальная проводка? Главное о пожаре в многоэтажке в Анапе

В ночь на 12 марта в Анапе загорелась мансарда многоэтажного здания. Огонь тушили более восьми часов. Причиной пожара называют незаконную перепланировку одним из жильцов части своей квартиры под сауну. Именно в этой квартире произошло возгорание.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 04:19. Огонь быстро распространялся по площади здания. Спасателям пришлось эвакуировать 300 жильцов дома. Их направили во временные пункты размещения.

Через два часа огонь уже горел на площади 1,5 тысячи квадратных метров. К девяти часам утра 130 пожарных с помощью 34 единиц техники пытались локализовать огонь. Удалось им это лишь через пять часов, когда пламенем было охвачено более трех тысяч квадратных метров. Еще через час удалось ликвидировать открытое горение. Полностью пожар потушили лишь в 12:20.

Ситуацию взял на контроль глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Анапе ввели локальный режим ЧС. Из-за пожара в доме на улице Лазурной пришлось отключить электроэнергию в шести соседних домах, сообщили «Кубанским новостям» в пресс-службе администрации города.

Встреча двух стихий

Спасатели отмечали, что сильный ветер затрудняет тушение пожара. В Краснодарском крае последние два дня бушует ураган. Ветер в регионе был настолько сильным, что в соседнем Новороссийске 12 марта, по сообщению сайта kp.ru, в открытое море унесло китайское судно. В Северо-Кавказском УГМС и региональном МЧС накануне пожара сообщали, что на участке Анапа — Геленджик поднимется сильный северо-восточный ветер с порывами 35–38 метров в секунду.

«Погода мешает, учитывая то, что было усиление ветра, как раз ранг пожара из-за этого и увеличился. То есть там „работал“ сильный восточный и северо-восточный ветер, поэтому раздув и пошел. Плюс отсутствие осадков, то есть если бы они были, это, конечно, подсобило бы пожарным», — сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник.

На видео, которые выкладывали очевидцы в социальных сетях, можно заметить, что ветер действительно разгоняет пламя.

Соседи против сауны

Дом был построен всего 13 лет назад. В экстренных службах ТАСС сообщили, что причиной пожара мог стать аварийный режим электросети. Жители дома предположили, что виновником является владелец квартиры с сауной.

В прокуратуре края подтвердили, что одна из рассматриваемых причин — незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание. Помещение могло дать большую нагрузку на электросеть.

Прокуратура проверит не только причины пожара, но и даст оценку оперативности работы спасательных и пожарных служб. Следователи проверят информацию о незаконной перепланировке.

«Следователи проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности», — сообщили в СК.

В СК отметили, что дадут оценку действиям управляющей компании и жильцов, которые незаконно установили в своей квартире сауну.

В администрации Краснодарского края прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко поручил всем службам проверить законность строительства мансардного этажа.

«Необходимо четко понять, как этот мансардный этаж был построен. Вызвать застройщика, проанализировать, как вводился дом», — сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Родились в рубашке

От огня пострадали 23 квартиры, которые находились на мансардном этаже, также водой было повреждено имущество жильцов с шестого и седьмого этажей. По счастливой случайности при пожаре никто не погиб.

Эвакуированных, которых было не меньше 300 человек, расположили во временном пункте приема в Доме культуры «Алексеевский», в двух санаториях и в гостинице. Их накормили и напоили горячим чаем.

На заседании оперативного штаба, которое провел мэр Анапы Василий Швец, было решено оказать пострадавшим единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. После полной ликвидации пожара специалисты проведут оценку причиненного ущерба.

Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) первый вице-губернатор Андрей Алексеенко отметил, что нужно срочно укрыть восьмой этаж, отрезать электрику от сгоревшей мансарды, приступить к подключению других этажей.

«Заместитель главы по соцвопросам должен знать каждого пострадавшего. Всем жителям нужно объяснить, когда и какие действия будут предприниматься, чтобы они как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры. Ситуация на особом контроле губернатора», — сказал Андрей Алексеенко.

С потерпевшими работают медики, психологи, специалисты правоохранительных органов, муниципальных и федеральных структур. Сотрудники миграционной службы помогут восстановить погорельцам документы.