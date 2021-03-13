«Аэрофлот» задолжал сотни миллиардов и не боится банкротства. В убытке останутся лишь пассажиры

По итогам 2020-го чистый убыток «Аэрофлота» превысил 123 миллиарда рублей. При этом чистой прибыли компания получила всего 13,5 миллиарда. В результате за год общий долг группы вырос до 751,9 миллиарда рублей. Разобрались, станет ли компания банкротом, как вернет долг, и повлияет ли это на стоимость билетов.

10 марта 2021 года компания опубликовала финансовую отчетность по МФСО за 2020 год. Из-за пандемии коронавируса в мире и закрытых границ выручка «Аэрофлота» упала на 55,4% по сравнению с прошлогодними показателями, составив 302 182 миллиона рублей. При этом чистый долг перевозчика без учета прибыли составил 115,346 миллиарда рублей. Общий долг группы за год увеличился на 31,1% — до 751,9 миллиарда рублей

«360» направил компании запрос, однако в «Аэрофлоте» на него не ответили.

«Аэрофлот» станет банкротом?

Независимый эксперт, журналист-аналитик авиаотрасли, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров уточнил, что «Аэрофлот» — системообразующая компания, поэтому государство ее поддержит. Это значит, что банкротство ей не грозит — все потери и убытки просто растянут по времени. У «Аэрофлота» большие активы, новые самолеты.

«Как только начнет восстанавливаться авиасообщение, она тут же она вернет свое и даже с лихвой. У нее все для этого есть, нет только рынка сейчас. <…> Аэрофлот — самый известный и самый дорогой российский бренд в мире», — подчеркнул собеседник.

Такого же мнения придерживаются экономист, аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев и экономист, независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. В беседе с «360» они подчеркнули, что государство обязательно поможет этой компании и не допустит ее банкротства.

Умрет без помощи государства

Гусаров рассказал, что маленьким компаниям проще справиться с такой ситуацией, чем крупным. Последние наиболее уязвимы в такие кризисы. Потому что авиапарк из нескольких самолетов в разы дешевле обслуживать, чем если он состоит из нескольких сотен.

«Если у компании 300 самолетов, как у „Аэрофлота“, и большая часть стоит на земле — а зарплаты нужно платить, а за лизинг нужно платить, причем новых самолетов. Такая крупная компания сразу оказывается в глубоком кризисе из-за масштабов своего бизнеса», — подчеркнул он.

Он добавил, что без господдержки у «Аэрофлота» было бы шансов 50 на 50 — обанкротиться или восстановиться. Он добавил, что такого кризиса, как из-за пандемии, не было никогда в гражданской авиации. По его прогнозам, мировая авиация сократится минимум на 40% по сравнению с докризисными временами.

Алексей Коренев подчеркнул, что без поддержки государства «Аэрофлоту» было бы тяжелее вернуться в бизнес. Он отметил, что в мире не раз были примеры, когда компаниям приходилось объявлять себя банкротом или сливаться с другим перевозчиком, чтобы выжить.

По словам Дмитрия Адамидова в авиации нет компании, которых кто-то не поддерживал бы.

«Авиация в нынешних условиях — это фактически не бизнес. <…> Транспорт сейчас — для того, чтобы перевезти, а не чтобы заработать. Банкротство „Аэрофлота“ принесет такие социальные издержки, которые правительству проще деньгами залить и ликвидировать в зародыше», — подчеркнул собеседник.

Откуда такой долг?

Роман Гусаров отметил — нет ничего необычного в том, что компания обзавелась таким крупным долгом 751,9 миллиарда рублей. У «Аэрофлота» все самолеты — новые, а значит за них нужно платить очень высокую лизинговую ставку.

Платеж нужно вносить каждый месяц, независимо от ситуации. Кроме того, компания должна платить тысячам сотрудников зарплаты.

Алексей Коренев добавил, что авиаперевозчик очень активно обновлял авиапарк, покупая большое количество новых самолетов. В результате «Аэрофлот» стал самым молодым авиапарком в мире. Но за это приходится много платить.

«Пока все шло хорошо, это все летело в горы и было здорово. Столкнулись с проблемами и выяснили, что при снижении спроса на авиаперевозки обслуживать новый авиапарк и платить за услуги аэропорта, даже просто заправить самолет и вытащить на полосу — это уже дорого», — подчеркнул он.

Как вернуть деньги?

Роман Гусаров рассказал «360», что рассчитаться с огромным долгом просто — нужно возобновлять авиационную деятельность с прежним уровнем рентабельности. Однако сейчас вообще не приходится говорить о возврате потерь или компенсации убытков — компании надеются хотя бы восстановиться настолько, чтобы прекратить получать новые долги. Он предположил, что убыточным может быть и лето.

При этом нельзя сказать, когда «Аэрофлот» сможет погасить свой долг, потому что до сих пор не ясно, когда закончится пандемия и можно будет восстановить авиасообщение в полной мере. По мнению Дмитрия Адамидова, компания сможет управиться за несколько лет, если ситуация с авиаперелетами быстро восстановится. Если же она останется «очень вялой и тяжелой», это может растянуться на долгое время.

Алексей Коренев заявил, что «Аэрофлот» уже избавился от части своих дочерних предприятий, сократил часть невыгодных рейсов — компания оптимизирует издержки, переходя на прибыльную деятельность.

«Ситуация тяжелая, но не катастрофическая. Дело в том, что упали только перелеты за границу, по России потребность в перелетах есть. Они избавились только от маловостребованных направлений», — рассказал Коренев.

Что ждет пассажиров?

Алексей Коренев отметил, что цены на авиабилеты уже существенно выросли, и с этим ничего не поделать. Это связано в первую очередь с подорожанием нефти. Во-вторых — цены определяются спросом, а он снизился даже на внутренних рейсах.

«Специфика России такова, что при наших расстояниях иногда замены авиаперевозкам нет, и люди вынуждены будут платить больше. По некоторым направлениям цены выросли чуть ли не в два раза. Там, где авиаперевозки достаточно востребованы, рост цен меньше», — отметил собеседник.

Дмитрий Адамидов добавил, что цены на билеты будут такие, какие поставит компания.

«У авиакомпании всегда задача вытрясти из наших карманов как можно больше денег. И это не зависит от того, какой долг, есть он, нет его, что происходит на другой стороне — это совершенно никого не волнует. Любая авиакомпания будет стараться забрать столько денег, сколько пассажиры готовы платить за перевозки», — отметил он.