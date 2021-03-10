«Кто же королевский расист?» СМИ задались новыми вопросами после заявления Елизаветы II

Букингемский дворец отреагировал на скандальные заявления Меган Маркл и принца Гарри, сделанные в интервью Опре Уинфри. В заявлении говорится, что королева Елизавета II обеспокоена услышанным и вопрос будет решаться в частном порядке. В западных СМИ такой ответ оценили по-разному: одни похвалили королеву за сдержанность, другие назвали его абсолютным минимумом.

Задержанный ответ

Спустя 36 часов после выхода скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Букингемский дворец выпустил заявление от имени королевы. В нем говорилось, что вся семья «была опечалена», узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган.

«Поднятые вопросы, в частности расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке», — заявил дворец.

В конце краткого заявления подчеркивалось, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.

Такое заявление от королевы в западных СМИ было оценено по-разному.

«Худший королевский кризис за 85 лет», — гласил заголовок Daily Mirror. «Дворец в смятении из-за заявлений о расизме», — написал Times. А The Sun в заголовке потребовал ответа на вопрос: «Так кто же королевский расист?»

Это шутка? Они, затаив дыхание, объявили миру, что расследуют обвинения в издевательствах против Меган, но хотят разобраться с этими серьезными проблемами в частном порядке? Это действительно холодное и бесчувственное заведение!

The Sun, в отличие от многих, отнеслась с большей критикой к Меган и Гарри, чем к королевской чете. С самого начала они писали о том, что чета выглядела «жестокой, жалкой по отношению к себе и ненадежной». В газете больше обратили внимание на то, что Гарри вычеркнул из списка возможных расистов только королеву и принца Филиппа. Получается, что под подозрение попали даже Уильям, Кейт, Чарльз и Камилла.

Другие заголовки в иноСМИ пестрили фразами «Дворец в кризисе после обвинений в расизме», «Королевская семья говорит, что обвинения Гарри и Меган в расизме „тревожные“», «Ответ королевы на интервью внука Гарри и Меган был „осторожным и конструктивным“».

Расследование во дворце

CNN написал, что королевская семья столкнулась с кризисом, который случается раз в поколение. Издание также обратило внимание на то, что ответ Букингемского дворца последовал более чем через 36 часов после выхода интервью. По словам их источника, это было связано с тем, что в Британии интервью вышло позже, чем в США.

А Independent написал, что заявление королевы получило смешанную реакцию. Королевские эксперты назвали ее ответ «достойным» и «умелым», а критики — «абсолютным минимумом».

В статье, так же как и во многих других изданиях, фигурировала мысль о том, что публичных комментариев по этой теме от дворца в ближайшее время ждать не стоит. Возможно, их не будет и в далеком будущем.

Эксперты также отметили, что ответ королевы состоял из 61 слова и составлялся несколько дней. В итоге он получился легким, но и содержащим небольшой отпор, учитывая ремарку на «некоторые воспоминания могут различаться».

Критики же ругали дворец за лицемерие и упущенные возможности по борьбе с расизмом. Неделей ранее дворец заявлял о проведении расследования по поводу утверждений о том, что Меган издевалась над сотрудниками. Люди ожидали увидеть похожее отношение к заявлениям самой Меган Маркл, но почему-то вопрос расизма решили обсуждать в частном порядке.

Новые вопросы

Сайт USA Today отметил, что ответ королевского дворца вызвал больше вопросов, чем ответов.

«Что означали эти несколько предложений? Неужели королева и остальные близкие родственники Гарри не знали о „масштабах“ страданий Гарри и Меган? Им говорили, что Меган думала о самоубийстве? Знали ли они, что она обратилась за помощью в отдел кадров дворца, но ей отказали?» — вопрошал автор статьи.

А их приглашенный эксперт подчеркнул, что королевскую семью ругали бы, если бы она не выпустила публичный ответ. Теперь же ее ругают за опубликованное заявление.

«Королева попыталась подвести черту под разрушительными заявлениями о расизме, сделанными герцогом и герцогиней Сассекскими, заявив, что вопросы будут решаться „в частном порядке“ королевской семьей», — написал The Guardian.

Эта британская газета, как и многие другие СМИ, говоря об ответе королевы, писала, что сделан он был на фоне растущего давления со стороны публики. Издание также отметило, что неясно, к чему относилась фраза «воспоминания могут отличаться».

Несмотря на то, что ответ королевского дворца мало кого оставил в восторге, многие СМИ назвали удивительным тот факт, что ответ вообще последовал.