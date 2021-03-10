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    10 марта 2021, 13:33

    «Кто же королевский расист?» СМИ задались новыми вопросами после заявления Елизаветы II

    Сабина Абубекирова

    Букингемский дворец отреагировал на скандальные заявления Меган Маркл и принца Гарри, сделанные в интервью Опре Уинфри. В заявлении говорится, что королева Елизавета II обеспокоена услышанным и вопрос будет решаться в частном порядке. В западных СМИ такой ответ оценили по-разному: одни похвалили королеву за сдержанность, другие назвали его абсолютным минимумом.

    «Кто же королевский расист?» СМИ задались новыми вопросами после заявления Елизаветы II

    Задержанный ответ

    Спустя 36 часов после выхода скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Букингемский дворец выпустил заявление от имени королевы. В нем говорилось, что вся семья «была опечалена», узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган.

    «Поднятые вопросы, в частности расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке», — заявил дворец.

    В конце краткого заявления подчеркивалось, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.

    Такое заявление от королевы в западных СМИ было оценено по-разному.

    «Худший королевский кризис за 85 лет», — гласил заголовок Daily Mirror. «Дворец в смятении из-за заявлений о расизме», — написал Times. А The Sun в заголовке потребовал ответа на вопрос: «Так кто же королевский расист?»

    Это шутка? Они, затаив дыхание, объявили миру, что расследуют обвинения в издевательствах против Меган, но хотят разобраться с этими серьезными проблемами в частном порядке? Это действительно холодное и бесчувственное заведение!

    The Sun, в отличие от многих, отнеслась с большей критикой к Меган и Гарри, чем к королевской чете. С самого начала они писали о том, что чета выглядела «жестокой, жалкой по отношению к себе и ненадежной». В газете больше обратили внимание на то, что Гарри вычеркнул из списка возможных расистов только королеву и принца Филиппа. Получается, что под подозрение попали даже Уильям, Кейт, Чарльз и Камилла.

    Другие заголовки в иноСМИ пестрили фразами «Дворец в кризисе после обвинений в расизме», «Королевская семья говорит, что обвинения Гарри и Меган в расизме „тревожные“», «Ответ королевы на интервью внука Гарри и Меган был „осторожным и конструктивным“».

    Расследование во дворце

    CNN написал, что королевская семья столкнулась с кризисом, который случается раз в поколение. Издание также обратило внимание на то, что ответ Букингемского дворца последовал более чем через 36 часов после выхода интервью. По словам их источника, это было связано с тем, что в Британии интервью вышло позже, чем в США.

    А Independent написал, что заявление королевы получило смешанную реакцию. Королевские эксперты назвали ее ответ «достойным» и «умелым», а критики — «абсолютным минимумом».

    В статье, так же как и во многих других изданиях, фигурировала мысль о том, что публичных комментариев по этой теме от дворца в ближайшее время ждать не стоит. Возможно, их не будет и в далеком будущем.

    Эксперты также отметили, что ответ королевы состоял из 61 слова и составлялся несколько дней. В итоге он получился легким, но и содержащим небольшой отпор, учитывая ремарку на «некоторые воспоминания могут различаться».

    Критики же ругали дворец за лицемерие и упущенные возможности по борьбе с расизмом. Неделей ранее дворец заявлял о проведении расследования по поводу утверждений о том, что Меган издевалась над сотрудниками. Люди ожидали увидеть похожее отношение к заявлениям самой Меган Маркл, но почему-то вопрос расизма решили обсуждать в частном порядке.

    Новые вопросы

    Сайт USA Today отметил, что ответ королевского дворца вызвал больше вопросов, чем ответов.

    «Что означали эти несколько предложений? Неужели королева и остальные близкие родственники Гарри не знали о „масштабах“ страданий Гарри и Меган? Им говорили, что Меган думала о самоубийстве? Знали ли они, что она обратилась за помощью в отдел кадров дворца, но ей отказали?» — вопрошал автор статьи.

    А их приглашенный эксперт подчеркнул, что королевскую семью ругали бы, если бы она не выпустила публичный ответ. Теперь же ее ругают за опубликованное заявление.

    «Королева попыталась подвести черту под разрушительными заявлениями о расизме, сделанными герцогом и герцогиней Сассекскими, заявив, что вопросы будут решаться „в частном порядке“ королевской семьей», — написал The Guardian.

    Эта британская газета, как и многие другие СМИ, говоря об ответе королевы, писала, что сделан он был на фоне растущего давления со стороны публики. Издание также отметило, что неясно, к чему относилась фраза «воспоминания могут отличаться».

    Несмотря на то, что ответ королевского дворца мало кого оставил в восторге, многие СМИ назвали удивительным тот факт, что ответ вообще последовал.