Надежда Бабкина рассказала, что ждет гостей на главной Масленице Подмосковья. И поделилась «блинными» секретами

Масленичные гулянья станут первым масштабным торжеством с начала пандемии. Это отличный повод собраться в подмосковном Захарове, где пройдет самый большой в Подмосковье концерт. Лицом праздника уже в третий раз будет народная артистка России, директор и худрук театра «Русской песни» Надежда Бабкина. В интервью «360» она рассказала, что ждет гостей Захарова, вспомнила свое лучшее празднование Масленицы, а также поделилась легким рецептом вкусных блинов.

Надежда Бабкина уже третий год является лицом Масленицы в Захарове. Она рассказала, что с радостью приняла это предложение, потому что не только имеет прямое отношение к народному жанру, но и живет в Одинцовском округе. В прошлом артистка была Масленицей Всея Руси в Ярославле. Однако когда ей предложили стать лицом праздника в Захарове, она предпочла остаться в Московской области.

Я сказала: «Друзья, я не могу поехать в этим году в Ярославль. Я поеду, пожалуй, к себе домой, в Одинцовский округ, и поучаствую в масленичном мероприятии» Надежда Бабкина.

В прошлом Масленица в Захарове собирала сотни гостей. Но в минувшем году планы поменяла пандемия. Бабкина отметила, что Подмосковье объединилось перед лицом коронавируса и дало отпор инфекции. Артистка поблагодарила врачей, которые спасали жизни зараженных пациентов и помогали им справиться с последствиями болезни.

«Наконец-то наступают послабления, наконец-то наступают такие времена, когда мы можем обратить свой взор на народный праздник. Что такое народный праздник? Он сам по себе роскошен тем, что дает людям возможность заново увидеть друг друга, пообщаться. Когда есть еда, когда есть интересы — например, посмотреть на сувенирную продукцию, на игры — конечно, все эти дни усугубляют интерес друг к другу. И это воздух», — подчеркнула она.

Бабкина добавила, что последний день Масленицы совпадает с Прощенным воскресеньем. Несмотря на то, что Масленица — языческий праздник, церковь его не запрещает.

«Язычество заключается в сожжении самой Масленицы, ее образа. А в других регионах, когда ее не жгут, есть другой обычай: ее просто раздирают и разбрасывают по полям. Мысль имеет определенную силу: если ты думаешь, что будет богатый урожай и разбрасываешь по полям, то ты получаешь этот богатый урожай», — отметила она.

Праздник в Захарове

В воскресенье в Захарове будет огромное массовое гулянье — туда приедут гости не только из всего Подмосковья, но и из соседних регионов. Там их ждет яркое оформление, масштабные ярмарки, разнообразные сувениры.

Я считаю, что этот праздник необходим. Людям сейчас праздники подсказка, что мы не одиноки. <…> Это повод не только для общения, но и для очень важного сигнала: мы нужны своей стране, мы нужны региону, мы нужны друг другу в конце концов. И этот праздник об этом нам напоминает Надежда Бабкина.

Артистка отметила, что специально к выступлению подбирает особый, народный репертуар — тот, который приятен людям. Эти песни не только легко повторить и спеть — под них хочется плясать.

«В этих наших произведениях есть еще и игры, мы прыгаем через скакалку — это тоже некие обычаи, с обрядами связаны. На масленичных гуляньях в Одинцовском округе в Захарове будут стоять столбы — там раньше лазали мужики за верхушкой. А еще [будут] кулачные бои, бои подушками, соревнование кто съест больше блинов, кто выпьет больше кваса», — рассказала она.

При этом все будет проходить с соблюдением санитарных мер. Например, напитки подадут в индивидуальных одноразовых стаканчиках.

Масленица — воспоминание о детстве

Певица вспомнила, что самые лучшие праздники у нее были в детстве — тогда масленичные гулянья не казались чем-то необычным. Это были масштабные народные праздники — именно они, по мнению Бабкиной, сформировали ее личность и повлияли на решение связать свою жизнь с народной музыкой.

«Праздники гуляли в деревнях искренне, истово. Каждый двор открывал свои ворота, калитки, вытаскивали самое лучше. Рядились, таскали с собой всякие ленточки, кружевные передники были, надевали все самое яркое и шли торжествовать. <…> Нас никто не заставлял — вот завтра праздник, идите гуляйте. Мы это делали сами, и взрослые, и дети», — рассказала она.

Масленица была обязательной традицией, потому что у жителей деревень, сел и колхозов огромная часть жизни была связана с землей. И обряды, которые направлены на увеличение урожая, были важны. Сегодня торжество играет уже иную роль, однако продолжает демонстрировать преемственность поколений.

Все, что происходит сегодня, я поддерживаю. И это не только в Одинцовском округе — каждом округе Московской области, где есть площади, обязательно идут народные гуляния. Особенно в Прощенное воскресенье. <…> На душе какая-то торжественность появляется, что народ в этот момент серьезно объединился и старается всем сказать: «Люди, выходите, хватит прятаться» Надежда Бабкина.

Кулинарные секреты

Певица поделилась с «360» любимым рецептом блинов. Она отметила, что он очень простой — в тесто не нужно добавлять дрожжи. Главный секрет — хорошо прокалить сковороду и тщательно промазать ее маслом, тогда блины не будут прилипать.

«Я добавляю кефира, безглютеновую муку, как следует взбалтываю. Добавляю чуть-чуть ванильного сахара, чуть-чуть соли, символически обычного сахара — вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю. Сковорода разогрета — желательно чугунная — намазываю ее маслом и половником заливаю тесто. Через долю минуты переворачиваю блин и повторяю», — рассказала она.

Начинку в такие блины можно сделать любую — отлично подойдет как творожная, мясная или рыбная, так и сметана или варенье. Но и без начинки они получатся очень вкусными.