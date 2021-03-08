В начале марта Россия отмечает Масленицу. Многие привыкли думать, что это традиционно славянский праздник, но на самом деле начало весны отмечают по всей Европе. Во Франции проводят карнавалы, в Греции украшают улицы гирляндами, а в Британии проводят «блинные гонки». Подробнее о том, как в мире праздную Масленицу — в материале «360».

Россия, Белоруссия, Украина

Россия и ее соседи — Белоруссия и Украина — отмечают Масленицу сжиганием чучел, гуляниями, катанием на санях. При этом на праздник традиционно много готовят, а самым классическим блюдом остаются блины. Так страны готовятся к Великому посту. Длится праздник неделю, и каждый день имеет свое, особенное, значение.

Греция

В Греции Масленица длится три недели и заканчивается перед Великом постом. Праздник правда именуется иначе «АпОкриэс» или «АпокриАтика». Символом Масленицы и веселья в стране считается деревянный жезл, а потому в праздничные дни он продается везде. Справляют начало весны в стране карнавалами, а улицы украшают венками и гирляндами.

Если в России одним из главных символов Масленицы считаются блины, то в Греции — это мясо. На праздничный стол кладут самое свежее и вкусное мясо.

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Германия

В Германии Масленица именуется Fasching, а классическими блюдами там считаются блины, оладьи, домашняя колбаса, мучной суп, пироги и пончики. Само празднование проходит в форме шествия, к которому может присоединиться каждый желающий. Что до нарядов, то тут нужно одеться пострашнее. На шествии можно встретить ведьм, троллей, демонов, чертей, шутов и других существ.

Чехия

Праздновать Масленицу чехи стали с легкой руки немцев еще в 13 веке, позаимствовав у них эту традицию. Правда называется он иначе — «Масопуст». Праздновать его начинают еще в январе, но главный пик приходится на «жирный четверг». В этот день все наедаются и напиваются до отвала, чтобы на весь год сил набраться.

Праздничное меню у чехов довольно плотное. Обычно они готовят свинину с «кнедликами», запекают утку и поросят. Конечно стол не обходится без пива и пончиков.

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Франция, Бельгия, Швейцария и Канада

В этих странах, как и в России, на Масленицу активно пекут блины, но еще не обходят стороной пончики и крендельки. А главный объект праздничного стола — это большой торт, приготовленный из датского печенья. Его покрывают корицей и сахаром, а внутри запекают небольшую пластиковую фигуру ребенка. Кому она достанется, тот купит торт в следующем году.

А пик праздника приходит на «жирный вторник», когда во всех городах проходит большой национальный карнавал. В каждой стране стиль шествия отличается, но всех объединяет пышное празднование, красивые костюмы и маски.

Еще зачастую там тоже сжигают чучела.

Великобритания

В Великобритании празднование приходится на один день — «Покаянный вторник» перед постом. В этот день все наедаются и напиваются перед постом, а еще предварительно идут в церковь каяться в своих грехах.

Из интересных традиций в стране можно выделить «блинные гонки» и «королевский футбол».

Первая забава появилась еще в 15 веке. Легенда гласит, что одна из жительниц города Олни услышала звон колоколов, когда пекла блины. Не успев их приготовить, она понеслась в церковь со сковородкой в руках. Теперь в городах Великобритании проводят «блинные забеги». Для участия в них необходимо надеть на себя фартук и шапочку, а в руках держать сковородку с блином. Во время забега нужно перевернуть блин три раза, не испортив его форму.

Что до «королевского футбола», то это футбол, в который играют всем городом. Северная сторона соревнуется с южной, а футбольным полем становится весь город.

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Польша

В Польше главное лакомство на Масленицу — это не блины, хотя их тоже готовят, а пончики.

Еще в стране есть довольно необычная традиция, берущая корни из давних времен. Раньше в четверг перед постом проводили шуточные ярмарки. На них можно было «купить» незамужнюю девушку. При этом, если девушка хотела от жениха избавиться, то сделать это можно было, только заплатив реальные деньги.

А вот холостяков в стране в этот день принято таскать за волосы.

Болгария

В Болгарии празднование начинается за неделю до Пасхи, а прощенное воскресенье тут называют «Прошка». За семь дней до него по всей стране проходит шествие с танцами, в котором люди наряжаются в царей, зверей, священников и старух. Цель шествия — прогнать все зло.

На «Прошку» принято собираться семьями. Дети обычно в этот день просят прощение у родителей, а те отвечают: «Бог простит».

Вечером во всех дворах зажигают костры, а потом через них прыгают, чтобы оставить все плохое позади. А из лакомств болгары предпочитают белую халву с орехами.

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Исландия

В Исландии весну встречают обилием сладостей на праздничном столе. Особой популярностью пользуются пирожные с взбитыми сливками и украшенные глазурью.

Пожалуй, самая интересная деталь празднования спряталась в одной традиции между родителями и детьми. В день празднования дети должны разбудить маму с папой разукрашенным хлыстом. В процессе они выкрикивают названия сладостей. Сколько успеют названий успеют выкрикнуть, столько сладостей и получат.

Если родители все же против такого пробуждения, то детишки могут выйти на улицу и разжалобить своим пением владельцев булочных. В день праздника их могут угостить пирожным.