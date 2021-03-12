Европейские страны стали приостанавливать использование вакцины AstraZeneca после того, как у привитых пациентов образовались тромбы. Пока связь между вакциной и тромбозом не найдена, но российские специалисты считают, что нужно быть настороже.

Вакцинацию различными партиями AstraZeneca приостановили в девяти европейских странах: Дании, Исландии, Италии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, Австрии и Люксембурге. Причиной стали сообщения об образовании тромбов у вакцинированных.

Если страны Балтии, Австрия и Люксембург на время прекратили использовать вакцину только из одной партии, то Исландия, Дания и Норвегия приостановили вакцинацию из всех поставок.

Первой страной, в которой на время отказались от AstraZeneca, стала Австрия. Поводом были смерть вакцинированной медсестры от тяжелых нарушений свертываемости крови и тромбоэмболия легочной артерии у другой пациентки.

Хотя австрийское Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения решило не связывать летальный исход с прививкой, власти все же перестраховались. Предварительное расследование EMA показало, что партия вакцины AstraZeneca, которую используют в Австрии, вероятно, не стала причиной смерти пациентки.

В Дании власти также решили не использовать две недели препарат после того, как в стране умер пациент после вакцинации. Управление здравоохранения подчеркнуло, что не собирается полностью отказываться от вакцины. Прививки решили приостановить, чтобы убедиться в безопасности вакцины.

К ним присоединилась Норвегия, власти которой ждут дополнительную информацию о связи между прививкой и появлением тромба. Позднее ее примеру последовала Исландия.

Италия тоже решила из предосторожности на время не использовать одну из партий вакцины. Это было сделано из-за серьезных побочных эффектов.

Далеко не все европейские страны решили прекратить на время вакцинацию. В Великобритании успели привить уже более 22 миллионов людей первой дозой AstraZeneca и Pfizer-BioNTech, а в Испании не зафиксировали случаев тромбоза у пациентов.

Причины появления тромбов

Пока что связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов не доказана. Российские специалисты допускают, что это может быть осложнением после прививки. Заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников объяснил «360», что в теории вакцина может вызвать такие симптомы. По его словам, препарат имитирует коронавирус и использует те же компоненты и белки, что и вирус. Соответственно, после прививки могут поражаться кровеносная и нервная системы.

Скорее всего, какие-то осложнения должны повторять то, что происходит при самом заражении вирусом Сергей Колесников.

Он посоветовал в таком случае защищать кровеносную и нервную системы антиоксидантами и кроверазжижающими препаратами. Сообщений о появлении тромбов после прививки «Спутник V» нет, но ученый посчитал, что стоит быть настороже, если такое осложнение вдруг зафиксируют.

Конкурент «Спутник V»

AstraZeneca — вакцина британско-шведского производства. Она успела завоевать популярность не только в Европе, но и в странах СНГ. За исключением Белоруссии, Казахстана и Туркмении, постсоветские страны получают препараты против коронавируса с помощью платформы COVAX. Цель инициативы — создать равноправный доступ всех стран к безопасным и эффективным вакцинам.

Больше всего вакцин через платформу получает Украина. С помощью COVAX поставляют вакцины компании AstraZeneca. Препараты британско-шведской компании сейчас используются в Молдавии, Азербайджане и на Украине. В Азербайджане к тому же решили провести исследование комбинации российского «Спутника V» и AstraZeneca.

В целом в страны ближнего зарубежья отправят более 7,2 миллиона вакцин, львиную долю составят препараты AstraZeneca.