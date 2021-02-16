Накрывшие московский регион снегопады открыли хороший источник дохода для предприимчивых жителей. Люди размещали объявления с предложениями убрать снег со всех поверхностей по запросу заказчика. Например, откопать машину, сбить сосульки, если речь шла о загородных домах.

Недавний снегопад заставил поработать московский регион. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что если бы службы не вовремя убирали снег, более 260 крыш могли бы обрушиться. А в Подмосковье последствия снегопада устраняли почти 30 тысяч человек.

В результате снегопада было побито сразу два суточных рекорда по выпавшим осадкам. Мы даже собрали фотоподборку, как это было.

Во время разгула стихии сплотились все жители московского региона. Люди помогали друг другу выбираться из сугробов, откапывать машины и даже примерили на себя роль дворников, расчищая дороги около подъездов.

И некоторые люди решили получить прибыль из этого временного акта благородства. На сайтах объявлений появились сообщения разных жителей региона, которые предлагают за определенную плату убрать снег или очистить машину заказчика.

Один пользователь выложил пост, в котором сказал, что «найдет ваше авто в любом сугробе», причем в любое время и по всей Москве. Вот только услуга стоит две тысячи рублей.

Источник фото: скриншот объявления на Avito

Другой пользователь за 500 рублей готов очистить выезд для автомобиля с парковки или стоянки. Однако он соглашается работать только в ЦАО и ЮВАО столицы.

Источник фото: скриншот объявления на Avito

Еще один пользователь зарегистрировался на Avito только 14 февраля. Услуга, которую он оказывает, тоже связана с уборкой снега. Но делать он это готов даже с крыши. Цена работы — почти тысяча рублей.

Другой юзер уже давно зарегистрирован, но, видимо, проблемы с заснеженными машинами подали ему идею тоже заняться подобными работами. Он за 1,6 тысячи рублей предлагает убрать снег и вывезти любой мусор.

Жители Москвы ставили очень разные цены на свои услуги. Например, один мужчина готов за две тысячи рублей убрать снег. Откуда и каким образом, он не уточнил. Но на фотографии исполнитель стоит в безрукавке. Надеемся, что для уборки снега он хотя бы накинет куртку.

Источник фото: скриншот объявления на Avito

На сайтах объявлений были и забавные посты. Например, человек с псевдонимом Эрик Картман готов минимум за 200 рублей не только выкопать машину из снега, но и закопать автомобиль «противного соседа».

Источник фото: скриншот объявления на Avito

Другой пользователь может не просто очистить машину от снега, но и подготовить парковочное место, чтобы автомобиль мог туда заехать. За такую локальную уборку он просит 250 рублей. У этого объявления 60 просмотров. Кто реально заплатил, чтобы встать на желаемое место, неизвестно.

Источник фото: скриншот объявления на «Юле»

Другие умельцы могут за тысячу рублей выполнить весь комплекс работ: очистить автомобиль от снега и освободить машино-место. Автор сообщил, что работает «быстро и аккуратно», вот только услугу может оказать лишь в районе станции метро «Алексеевская».

Источник фото: скриншот объявления на «Юле»

Такую же цену поставил еще один юзер, которые пообещал «вызволить машину из снежного плена». Но почему-то на обложке объявления изображена мусорка.

Источник фото: скриншот объявления на «Юле»

Некоторые на фоне снегопада пошли еще дальше и начали… продавать снег. В одном объявлении юзер написал, что за 500 рублей может продать мешок «чистого, белого, не лежащего на земле» снега. Причем взят он с «Северной башни» бизнес-центра «Москва-Сити».

Источник фото: скриншот объявления на Avito

Некоторые компании решили тоже подзаработать на снегопаде. Они предоставляли в аренду автомобиль, который способен выехать из любого сугроба. Цена такой услуги — 5,5 тысячи рублей в сутки.

Такси в московском регионе во время снегопада тоже било по кошельку. В «Яндексе» объяснили, что компания не меняла тарифы, а такие большие суммы за поездки были связаны с повышенным спросом, маленьким числом машин и продолжительностью поездок.