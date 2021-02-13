Московский регион накрыло. Фото и видео рекордного снегопада

Этот февраль москвичи и жители Подмосковья запомнят надолго. С вечера пятницы на регион выпало рекордное количество осадков. Снегом завалило все — от скамеек во дворе до машин. Горожане стали активно делиться фото и видео в соцсетях последствиями непогоды. Подробнее — в подборке «360».

Один из пользователей заснял обычный тротуар, по которому когда можно было пройтись компанией. Но сейчас — это заснеженное поле.

«Снежный коллапс в Москве», — сказал автор ролика.

Девушка под ником margaritaivanova сняла, как водители помогают друг другу вытолкнуть автомобили из сугробов. Пользовательница призвала всех оставаться неравнодушными. В такую погоду помощь потребуется многим.

«А из моего окошка видно снегопад немножко! Сегодня можно было не отходить от окна!», — написала она.

В субботу снег продолжает активно идти. Автомобилистам советуют не пользоваться в эти дни личным транспортом. Дороги не успевают чистить, как их сразу заносит.

«Кто там в прошлом году хотел снега? Бойтесь своих желаний», — в шутку отметил пользователь под ником lushinanina.

Сложная дорожная ситуация была сегодня на МКАД. Как отметили очевидцы, водители грузовиков не смогли держать дистанцию и перекрыли дорогу.

«Спасибо водителям большегрузов за полностью парализованные все полосы на МКАД. Каждый из вас же твердо уверен, что вот именно его фура обязательно не будет буксовать», — написал amor_vivere.

В Люберцах во дворе снег замел подъезды. Местная жительница прошлась по дороге и показала, как ее ноги по щиколотку утонили в сугробах. Также на видео можно заметить, что высота некоторых сугробов достигает человеческого роста.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица и мороз. Синоптики объявили желтый уровень опасности.