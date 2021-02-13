Рекордный снегопад в московском регионе, после которого сугробы превысили полметра в высоту, сплотил горожан. Чтобы как-то выехать на машине из двора, приходится сообща вызволять ее из снежных окопов. Да и дворников нужно спасти от тяжкого труда.

Машины в снежном плену

Электросталь. Без взаимовыручки явно не сдвинуться с места. Несколько мужчин помогают водителю: толкают за передний бампер, чтобы авто поехало. Спасение машины завершилось успешно — легковушка небольшими толчками выбралась на дорогу.

ЖК «Солнечная долина» в Щелкове. Плотная снежная масса замуровала иномарку. На помощь вновь пришли соседи — только на этот раз со снегоуборочной лопатой. Чтобы умчать по своим делам, сначала пришлось попотеть.

И снова приходится толкать машину за передний бампер:

Жильцы в роли дворников

А это Красногорск и «герои нашего двора». За лопаты взялся каждый — и ребятня, и жильцы постарше.

А аспирант МПГУ встретился в Мещанском районе с настоящим дворником, уже который день работающим от зари до зари. Молодой человек угостил его горячим чаем, пожелал стойкости и поблагодарил за труд.

Источник фото: соцсети

«А у нас во дворе… Это не флешмоб: просто жильцы вышли на помощь дворнику после ночного снегопада!» — написала жительница Сергиева Посада.

На Воробьевых горах тоже разделяют труд дворников.

«Отличная возможность заняться физкультурой на свежем воздухе, а заодно протестировать инвентарь!» — написал москвич.

Листайте галерею из фотографий, которые сделали в Чехове. На них сугробы по пояс и жители городского округа, которые всей семьей вышли во дворы, чтобы откопать машину — свою или соседа.

«Я вышел откапывать свою машину и соседа. Он дедушка старый уже. Надо помогать. Мне не сложно. Понимаю, что техники мало, специалистов тоже. Они люди, а не роботы, и не могут сутками махать лопатами во дворах», — рассказал житель Подмосковья.

А так борьба со стихией проходит у Дворца культуры «Исток» в Серпухове:

Без курьеров никак

В такую апокалиптичную погоду тяжко приходится не только автолюбителям, но и пешеходам. Не то что гулять, даже просто в магазин приходится пробираться по колено в снегу. Поэтому многие пользуются доставкой продуктов. Работу таких профессиональных велосипедистов тоже нельзя не назвать помощью.