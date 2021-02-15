«Яндекс» объяснил, почему поездки на такси подорожали в снегопад

Во время снегопада в московском регионе взлетели цены на поездки. Это произошло из-за повышенного спроса, малого числа машин на линии и продолжительных поездок. Стоимость тарифов не меняли.

«Сами тарифы — стоимость одного километра и одной минуты — не менялись. Однако стоит учитывать, что длительность поездки влияет на ее итоговую стоимость. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье средняя скорость движения была на 25-30% ниже, чем обычно, а поездки — на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В компании добавили, что на цены в минувшие выходные, когда регион засыпало снегом, повлиял и повышенный спрос. Многие автолюбители не стали брать свои машины и решили ездить в плохую погоду на общественном транспорте. Некоторые таксисты не смогли откопать свои авто из-под снега или завести двигатель. На линии в эти дни их было меньше, чем всегда.

Представитель «Яндекса» пояснил, что повышенные цены не были сюрпризом для пассажиров — сумму указывали в приложении с самого начала.