Последствия рекордного снегопада в Подмосковье устраняли почти 30 тысяч человек

Последствий снегопада продолжают устранять в Подмосковье. К уборке привлекли болшье рабочих и техники, чем обычно. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на совещании с губернатором Андреем Воробьевым.

«В пик снегопада было задействовано на дорогах более 3,3 тысячи единиц техники и 5,3 тысячи рабочих», — рассказал Гержик.

Во дворах и на общественных территориях работало свыше 2,9 тысячи единиц техники и 23 тысячи коммунальных служб. Всего снег убирали 28 тысяч человек.

«Мы готовились заранее и задействовали на 15% больше рабочих и техники, чем обычно. То есть мобилизовали все ресурсы», — отметил он.

Он добавил, что проходивший с 11 по 13 февраля снегопад, оказался крупнейшим с 1973 года. В Московской области в этот раз выпало от 50 до 74 сантиметров снега. Температура воздуха падала до — 20 градусов. Погодные условия осложнялись сильными порывами ветра до 10 метров в секунду.

«Три дня дорожные и коммунальные службы работали круглосуточно и не останавливаясь. Для контроля за состоянием территории был создан штаб, который контролировал все этапы уборки снега. На проверке своевременности уборки работало 813 человек», — подчеркнул министр.

Андрей Воробьев попросил обратить особое внимание на уборку дворов и тротуаров.