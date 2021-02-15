Более 260 московских крыш могли обрушиться из-за снега

Более двух сотен столичных крыш могли обрушиться из-за скопившегося на них снега. Власти города занялись координацией работы управляющих компаний, коммунальных и инженерных служб.

Особо подверженными риску обрушения в Москве считаются 263 объекта, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» заммэра столицы Петр Бирюков.

«Почистили практически все крыши на объектах здравоохранения, социальной сферы, спортивных сооружений», — подчеркнул он.

Опасность существует для больших пролетных строений, где накопилось более 50 сантиметров снега. Если его не убрать, то не исключены «складывания крыш и обрушения».

«Поэтому первоочередным образом на этих зданиях велась работа по очистке крышного пространства», — пояснил Бирюков.

Ответственность за уборку территории в Москве лежит на балансосодержателях. Сейчас городские власти поставили перед собой цель скоординировать работу управляющих компаний, коммунальщиков и инженерных служб. Спектр работы большой.

«Здесь задействованы и учреждения социальной сферы, школы, больницы, поликлиники», — перечислил заммэра.

Только в системе образования, по его словам, около тысячи объектов с двускатными крышами, которые необходимо чистить. Снег с них практически убрали.

Под тяжестью снега около здания в Лубянском проезде рухнули строительные леса.