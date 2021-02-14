Синоптик подвел итоги снежных выходных в московском регионе. Побиты сразу два рекорда

Этот февраль в Москве побил сразу два суточных рекорда по выпавшим осадкам. А Подмосковье показало самый яркий результат по высоте сугробов. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К сегодняшнему дню в Москве за февраль выпало 48 миллиметров осадков — 133% от нормы. За этот снегопад за двое с небольшим суток выпало 32,1 миллиметра, или примерно 90% от месячной нормы», — рассказал он.

Кроме того, из-за снегопада в Москве прибавилось 23 сантиметра снега.

«Всего высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, что на один сантиметр меньше, чем было 14 февраля 1956 года. По общему количеству выпавших осадков за этот снегопад он попал на третье место пока за последние полвека вслед за снегопадами в феврале 1990 года и феврале 2018 года, когда за три дня выпало чуть больше снега — 48 миллиметров», — объяснил Леус.

Также было побито два суточных рекорда по количеству осадков 12 и 13 февраля. За всю историю наблюдений за погодой в Москве 12 февраля не было столько снега, сколько выпало позавчера.

«13 февраля за всю историю наблюдений за погодой в Москве не было никогда столько осадков, сколько выпало 13 февраля 2021 года», — рассказал синоптик.

Старый рекорд 12 февраля принадлежит 1973 году, тогда выпало 7,4 миллиметра, а два дня назад — 12. Рекорд 13 февраля был в 2019 году и составлял 13,4 миллиметра, а вчера выпало 18 миллиметров.

«В Подмосковье местами снега было больше, но если, в качестве примера, в Москве снежный покров — 59 сантиметров, то, например, в Черустях — 72, а в Немчиновке — 78. Это самый высокий показатель на территории Подмосковья», — заключил синоптик.

Сейчас Подмосковье продолжают расчищать от снега. Задействовано 22 тысячи рабочих и дворников, а также около шести тысяч единиц спецтехники. Работы продолжатся в круглосуточном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия февральского снегопада.