Крупный пожар в жилом доме Краснодара уничтожил 64 квартиры. Главное

Крупный пожар произошел в Краснодаре в ночь на 13 сентября. Огонь уничтожил все квартиры, которые находились на мансардном этаже жилого дома. Подробнее о случившемся — в материале «360».

Пожар в многоэтажном жилом доме по улице Российской, 267/6 начался около 02:00 13 сентября. Через шесть минут после вызова, когда на место приехали пожарные, площадь возгорания составляла 800 квадратных метров и продолжала увеличиваться. Пожар удалось локализовать, когда пламя распространилось на 4,4 тысячи «квадратов». Пожарные смогли ликвидировать открытое горение в 05:30, полностью потушить — в 07:43.

Пламя быстро распространилось на такой большой участок благодаря тому, что мансарда восьмого этажа была сделана из дерева. К тушению огня привлекли 175 человек и 54 единицы техники, спасатели эвакуировали из здания 300 человек. Пострадавших временно разместили в средней школе, их отвозили туда на специальных автобусах. Никто из жильцов не пострадал.

Заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев рассказал, что дом не был газифицирован. Как только экстренные службы узнали про возгорание, они отключили там водоснабжение и электричество. Изначально в МЧС сообщили, что огонь повредил около 88 квартир, а источник возгорания находился на седьмом этаже. Однако позже в ведомстве уточнили, что пламя уничтожило 64 квартиры. По данным источника ТАСС в экстренных службах, возгорание началось на седьмом этаже.

Причины пожара

Причины возгорания пока не установлены. Вскоре после ликвидации огня начальник ГУ МЧС по региону Олег Волынкин предположил, что пожар могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем.

В прокуратуре Краснодарского края назвали другую причину — по предварительной информации, пламя возникло из-за короткого замыкания. Заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев назвал ту же версию. Он отметил, что очаг возгорания уже установили: короткое замыкание произошло в одной из квартир. Оттуда огонь добрался до балкона, где хранились автопокрышки, а затем — перекинулся на чердачные конструкции, которые сделаны из дерева.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в жилом доме была неправильно смонтирована электропроводка. Кроме того, специалисты нашли ошибки при строительстве и проектировании здания. Выяснилось, что дом построили без разрешительной документации, право на квартиры признавалось судом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал попытки через узаконить дома-самострои через суд коллективной безответственностью. Он подчеркнул, что продолжать их легализацию недопустимо.

Мы уже не раз говорили о легализации таких самостроев. И до сих пор раздаются голоса: «Давайте продолжать эти самострои легализовывать». Это безответственность тех, кто призывает легализовать самострои Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что это уже второй случай возгорания самостроя, который произошел в этом районе.

Что будет дальше?

Мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что с сегодняшнего дня в здании будут демонтировать опасные конструкции, а затем начнут проводить следственные действия. На это время дом возьмут под круглосуточную охрану. Глава города отметил, что будет сделано все возможное, чтобы жители смогли как можно быстрее вернуться в свои дома. Пока их бесплатно разместили в гостинице «Кавказ» — туда уже отправились 63 человека, в том числе трое детей.

Первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярослав Городецкий сообщил, что угрозы обрушения сгоревшего здания нет. Он отметил, что уже известна подрядная организация, которая будет восстанавливать поврежденное здание.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что застройщик восстановит сгоревший дом за свой счет, если подтвердится нарушение строительных норм.

«Стоит вопрос о выплате компенсаций. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет», — написал он. Губернатор также отметил, что поручил мэру города помочь пострадавшим в кратчайшие сроки восстановить документы.

На территории дома, в котором произошел пожар, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Мэр Краснодара Евгений Первышев объяснил, для чего это нужно.

«Мы вводим локальный режим ЧС для того, чтобы в последующем из бюджета можно выплатить материальную помощь всем пострадавшим», — отметил он.

Жители получат компенсации за сгоревшее имущество: по 50 тысяч на каждого члена семьи, если оно было утрачено частично, и по 100 тысяч рублей, если полностью. Власти Краснодара открыли пункты приема гуманитарной помощи для жильцов. По их данным, из 64 поврежденных огнем квартир 54 выгорели целиком.