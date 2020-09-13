Озвучена предварительная причина пожара в доме в Краснодаре

«Предварительно, короткое замыкание», — говорится в сообщении.

Очаг возгорания установили, рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев. Короткое замыкание произошло в одной из квартир, после пламя добралось до балкона, где хранились автопокрышки. Затем огонь перешел на чердачные деревянные конструкции.

«Дом построен без разрешительной документации, право на квартиры признавалось судом», — отметил Дорошев.

В пожаре выгорели 54 квартиры. Этой информацией поделился мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Сегодня будет начат демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия», — написал он.

На время следственных действий дом возьмут под круглосуточную охрану. По словам мэра, в городе сделают все, чтобы пострадавшие жильцы вернулись в свои квартиры в максимально короткие сроки.

Пожар произошел в доме по улице Российской в ночь на 13 сентября. Очаг зафиксировали на седьмом этаже. Огонь быстро добрался до мансардного восьмого этажа, построенного из деревянных конструкций. Площадь возгорания — более четырех тысяч квадратных метров. Пожар потушили около 08:00. С пламенем боролись 175 человек и 54 единицы техники. Из строения эвакуировали 300 человек, пострадавших нет.