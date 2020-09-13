Из-за пожара в многоэтажке в Краснодаре без жилья остались 64 семьи

Пожар в многоэтажном доме в Краснодаре сильно повредил 64 квартиры. Жильцов временно разместили в одном из отелей города.

При необходимости жителям выделят дополнительные номера и в других отелях. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В тушении сильного пожара принимали участие 214 человек и 63 единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Его удалось ликвидировать к восьми часам утра 13 сентября. Площадь возгорания составила 4400 квадратных метров. Сейчас причины пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В доме в Музыкальном районе Краснодара за ночь сгорел весь верхний этаж. Из здания успели вывести около 300 человек, никто не пострадал. Очевидцы делились видео с места происшествия в социальных сетях. Они же рассказали, что искры с пылающей крыши попадали на балконы, которые тоже загорались.

Дом, где произошел пожар, не газифицирован. Как только стало известно о возгорании, в нем отключили водоснабжение и электричество.