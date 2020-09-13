Жильцов горящего дома в Краснодаре временно разместят в школе

Локализовать пожар пока не удается, его площадь составляет 2500 квадратных метров. На месте развернут штаб пожаротушения.

Возгорание началось на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российской 267/6. К моменту прибытия пожарных огнем уже было охвачено порядка 800 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый, повышенный, номер сложности.

Судя по видео, снятым очевидцами, мансардный этаж полностью выгорел, огонь распространяется на другие этажи здания.

Причина возгорания неизвестна. На тушении работают 140 человек, задействована 41 единица техники, уточнили РИА «Новости» в краснодарском главке МЧС.