ТАСС: проводка в сгоревшем доме в Краснодаре была смонтирована с ошибками

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Монтаж электропроводки был осуществлен неправильно. Также выявлены ошибки при проектировании и строительстве. Дом был введен в эксплуатацию по судебному решению», — отметил он.

По словам источника, из-за ошибок при монтаже электропроводки в квартире на восьмом этаже случился аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе, именно это и привело к пожару. Пламя быстро распространилось за счет деревянно мансарды, в результате чего сгорели 60 квартир, которые располагались на этом этаже. Выгорели также четыре квартиры на седьмом этаже.

В экстренных службах уточнили, что жалоб от жильцов на противопожарное состояние дома не поступало. Здание избежало и прокурорской проверки, потому что не попало в список.

Жилой дом построили в 2011 году, с октября 2012 года право собственности принадлежало ООО «Ренстройсервис». Такое решение вынес суд Прикубанского внутригородского округа Краснодара. В 2013 году здание, в котором расположились 342 квартиры, заселили — там проживают 700 человек. Из-за пожара 300 жителей эвакуировали.

В экстренных службах отметили, что сейчас проводят разбор завалов и пролив конструкций, Угрозы обрушения остальной части дома нет. Издание Nation News отметило, что мэр Краснодара взял дело с пожаром под личный контроль. Пострадавшим, которые потеряли в огне жилье, предоставят бесплатные номера в гостинице «Кавказ»