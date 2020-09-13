Открытое горение в многоэтажке Краснодара ликвидировали

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоэтажном доме в Краснодаре. Огонь остановили на площади в 4,4 тысячи «квадратов».

О ликвидации открытого огня сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Там же ррассказали, что локализовать пожар удалось в 05.30 на площади в 4,4 тысячи квадратных метров.

Дом, где произошло возгорание, не газифицирован. Как только спасатели узнали о пожаре, здание отключили от водоснабжения и электричеству. Об этом рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

«Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, по всей видимости, — неосторожное обращение с огнем. Повреждено около 88 квартир», — заявил начальник ГУ МЧС по региону Олег Волынкин.

Он также добавил, что в доме сгорел целиком восьмой этаж. Здание построено буквой «п» — мансарда по периметру оказалась в огне.

Пожар в многоэтажке Краснодара начался около двух часов ночи. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые сотрудники экстренных служб. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Ранее появилось видео с места происшествия.