В Краснодаре загорелась многоэтажка. Видео

В Музыкальном микрорайоне Краснодара загорелась многоэтажка. Пожар полностью охватил верхний этаж здания. Очевидцы выкладывают видео с места происшествия.

Пожар вспыхнул в восьмиэтажном жилом доме по улице Российской, сообщил ТАСС. К моменту приезда пожарных площадь возгорания оценивалась в 800 квадратных метров, позднее она увеличилась до 2500 квадратных метров, рассказали агентству в МЧС.

Из дома были выведены около 300 человек, данные о пострадавших не поступали.

Источник фото: МЧС / yuga.ru

Судя по кадрам, в жилом доме полностью сгорел мансардный этаж.

«Искры от пылающей кровли падают на балконы, после чего они один за другим вспыхивают», — рассказали в группе «ЧП Краснодар» во «ВКонтакте».

К тушению привлечено 104 человека и 33 единицы техники, уточнили РИА «Новости» в МЧС.