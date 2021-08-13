Катастрофы в тумане. В крушении Ан-26 и Ми-8 на Камчатке виновата погода или пилоты?

За последний месяц на Камчатке произошло две авиакатастрофы. В начале июля об скалу разбился Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На днях в Курильское озеро упал вертолет Ми-8. Схожего в трагедиях много — плохие погодные условия, возможная ошибка экипажа, крушение и поиски в воде. Причиной крушений могла стать и устаревшая техника.

Неисправность оборудования упоминалась и после падения Ан-26, и в случае с авиакатастрофой Ми-8. При крушении самолета погибли все находившиеся на борту — 22 пассажира и шесть членов экипажа. Из 16 человек с вертолета — 13 пассажиров и трех членов экипажа — спаслись восемь. Остальных пока считают пропавшими без вести.

Смерть — расплата за ошибку

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «360» заметил, что сравнивать Ан-26 с Ми-8 нельзя.

«Оба этих летательных аппарата <…> по разным законам аэродинамики находятся в воздухе. У самолета — крыло, у вертолета — винт удерживают машины», — сказал он.

Сытник назвал очевидным факт нарушения правил выполнения полетов и авиационного минимума для них. Два разных судна и, вероятно, схожая причина катастрофы.

Одна красная черта — нарушение правил выполнения полетов, законов, которые предыдущие поколения летчиков написали кровью. Где написано: в таких метеоусловиях невозможно выполнять пилотирование Юрий Сытник заслуженный пилот России.

Специалист предположил, что Ми-8 «некуда было деваться», и вертолет был вынужден зайти в туман.

«Он не мог выйти по ограничениям топлива или времени в район с хорошей погодой и <…> должен был искать спасение над озером. Там нет холмов, нет препятствий. Пытался выйти на визуальный полет, зацепиться за горизонт и удачно выполнить посадку. Но этого не случилось», — заметил Сытник.

При столкновении с водной поверхностью погибли, по имеющимся данным, 50% из тех, кто был на борту.

«Летчики своей кровью расписались за нарушение правил выполнения полетов, за нарушение минимума при выполнении посадки. Они поплатились, но пассажиры тут были не при чем. Они надеялись, что экипаж их благополучно довезет, [они] полюбуются красотами, <…> а их взяли и убили», — подчеркнул заслуженный пилот России.

Он добавил, что риск экипажа и надежда на умение пилотировать не оправдали себя.

Не исключено, что причина крушения — в отказе техники. Однако, выразил уверенность Сытник, нарушение правил было точно. Окончательные выводы предстоит выяснить комиссии.

«В тумане вертолет летать не должен. <…> Преднамеренным [был] вход в туман или вынужденным, как и заход на посадку, но это было сделано с нарушениями — очевидно», — заключил он.

Схожий просчет

После крушения Ми-8 возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте будет отчитываться о ходе расследования в центральный аппарат СК РФ. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ошибка пилотирования пока что рассматривается как основная версия падения вертолета с туристами. Ми-8 называют основными летными машинами Камчатки, но новой техники мало. Самые молодые вертолеты — родом из начала 2000-х.

Обстоятельства падения Ан-26 до конца не выяснены. Самолет пропал с радаров, когда уже приближался к аэропорту назначения. Отмечалось, что он совершал штатную посадку. После анализа данных с бортовых самописцев, писали СМИ, причиной авиакатастрофы назвали ошибочные действия экипажа. Якобы он получил от диспетчера все необходимые сведения, но не воспользовался ими.

В итоге воздушное судно оказалось полностью дезориентировано по высоте, скорости и месту. Снижение шло при отклонении от курса в условиях плотного тумана. Пилоты рассчитывали на глаза, а не на свои приборы. Их ошибки стали фатальны.