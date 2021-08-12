Вертолетные путешествия по Камчатке приносят бизнесу миллионы. Но аварии бывают непозволительно часто

Вертолетные экскурсии и путешествия на Камчатке очень популярны, потому что это самый удобный способ перемещения по полуострову. Частных компаний, предоставляющих подобные услуги, очень много, но техника преимущественно старая. Частыми причинами аварий называют ошибки пилотов или неисправность оборудования.

Пассажирский вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на Камчатке. Из 16 человек — 13 пассажиров и трех членов экипажа — спаслись восемь. Остальные пока числятся пропавшими без вести.

Основной версией случившегося является ошибка пилотирования, но не исключено и то, что на аварию повлияли плохие погодные условия или устаревшая техника.

Все 13 пассажиров вертолета были туристами, авария произошла во время экскурсионного тура из поселка Николаевка до Курильского озера и вулкана Ходутка. Туристы прибыли на Камчатку из Москвы и Санкт-Петербурга. Они должны были высадиться в Кроноцком заповеднике, а затем продолжить свое путешествие.

Популярный бизнес

Как рассказал «360» сотрудник туристической компании, которая организовывает вертолетные экскурсии на Камчатке, Антон Круглов (имя изменено по просьбе героя — прим. ред.), такой бизнес очень распространен в регионе. Прежде всего из-за того, что передвижение по полуострову иными способами сильно затруднено.

«Наш уголок пока не тронут — мы не Алтай, не Байкал, не Кавказ. Здесь нет подготовленной инфраструктуры туризма, дорог, чтобы посетить какие-то локации, например Курильское озеро, Кроноцкий государственный заповедник и так далее. До озера, конечно, можно добраться на автомобиле, но это двое суток и тоже не очень безопасно», — объяснил он.

Основные летные машины полуострова — вертолеты Ми-8, но новых машин мало. Хотя бортовое оборудование и детали обновляются по мере необходимости, а за техническим состоянием и прохождением ТО тщательно следят, самые молодые вертолеты, по словам Круглова, относятся к началу 2000-х.

Сам фюзеляж может быть и старый, но только если он соответствует техническому регламенту. Самые новые вертолеты, по-моему, 2000-х годов выпуска Антон Круглов.

В 2016 году сотрудники авиационной компании «Витязь-Аэро» дали большое интервью ИА «Камчатка», в котором подтверждали, что самая молодая машина на их балансе на тот момент была 2004 года выпуска. Объясняли это тем, что новые вертолеты себе могут позволить только государственные структуры из-за крайне высокой стоимости.

«Поэтому все частные авиакомпании вынуждены покупать машины, бывшие в употреблении. Но для авиационной техники гораздо важнее состояние и та местность, где вертолет эксплуатировался», — говорилось в интервью.

Причем, как отмечали в «Витязь-Аэро», если машина летала в условиях пыли или на морском побережье, ее стараются не брать. Но именно в таких условиях совершают рейсы вертолеты Камчатки.

Сложный регион

По словам летчиков, Камчатка — один из самых сложных регионов в плане вертолетной авиации. Из-за расположения полуострова погода здесь меняется очень стремительно, а гористая местность еще сильнее усугубляет эти перепады.

Время от времени полеты приходится откладывать из-за неблагоприятных погодных условий. Ждать разрешения на полет можно неделями. Более того, на Камчатке есть так называемые безопасные высоты — в разных местах они составляют от 150 до 2100 метров. И если по прогнозу облачность ниже безопасной высоты, лететь нельзя. Нередко бывают в регионе и туманы, которые по своей плотности не уступают облакам.

«Здесь постоянные неустойчивые ветра. И погодные условия меняются буквально на глазах. Особенно в пределах береговой черты. И плюс горы добавляют своего… Так что погода на Камчатке — это рулетка: повезет — не повезет», — рассказывали пилоты в беседе с ИА «Камчатка».

Диспетчеры на земле контролируют использование воздушного пространства, чтобы машины не могли столкнуться. Таких аварий практически не бывает, потому что контроль за полетами вертолетов не хуже, чем в случае с самолетными перевозками.

По словам Антона Круглова, сами пилоты очень хорошо чувствуют летные машины, потому что работать приходится в сложных условиях и без должного опыта здесь делать нечего.

«Многое зависит от человека, как с автомобилем: если человек будет нарушать — будут аварии, не будет нарушать — аварий не будет. Но если в автомобиле техника откажет, он просто остановится, а если что-то в вертолете откажет, к сожалению, это фатально», — добавил он.

Аварии прошлых лет

В июле 2021 года при похожих обстоятельствах на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-28. Он шел на посадку в плохих погодных условиях: был густой туман и ветер. В результате воздушное судно врезалось в одну из сопок, все пассажиры и члены экипажа погибли. Главными версиями ЧП тогда тоже называли плохие погодные условия и возможную ошибку пилотов.

В мае 2021 года на Камчатке потерпел крушение грузовой вертолет Ми-2, который выполнял коммерческий рейс по перевозке груза. Оба человека на борту — командир вертолета и пассажир — погибли. Спасатели нашли обгоревшее воздушное судно в нескольких десятках километров от аэропорта Петропавловска-Камчатского. Следствие рассматривало три возможные причины аварии: технические неисправности, ошибку пилота и неблагоприятные погодные условия.

В августе 2019 года вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в природном парке «Налычево» на Камчатке. Из 22 пассажиров и трех членов экипажа пострадали пять человек. В качестве причин аварии рассматривались ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность.

В мае 2016-го в районе побережья бухты Русская в Елизовском районе Камчатского края врезался в скалу четырехместный вертолет Robinson. Все три находившихся на борту человека погибли на месте. Эксперты утверждали, что перед аварией пилот по неизвестным причинам отклонился от разрешенного маршрута, резко потерял высоту и врезался в сопку, передавало издание «КамИнформ».

В марте 2015 года при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Камчатке погибли находившиеся на борту командир экипажа и бортинженер, передавал ТАСС. О причинах крушения не сообщалось.

В ноябре того же года другой вертолет потерпел крушение на территории города Елизово — судно упало в 100 метрах от школы. Один человек погиб, двое получили серьезные травмы — все они были членами экипажа. Главной причиной ЧП называли техническую неисправность судна.