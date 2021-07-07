Самолет Ан-26 с пассажирами, который рухнул накануне на Камчатке, садился в штатном режиме. Захода на второй круг не было. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командира летного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгения Лысенкова.

«В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было», — приводит агентство слова собеседника.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана утром 6 июля. Он пропал с радаров, когда уже приближался к аэропорту назначения. Обломки воздушного судна позже нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Поисковую операцию приостановили вчера из-за наступления темноты.

Сегодня утром спасатели продолжили искать обломки воздушного судна и тела погибших. Водолазы уже достали несколько тел из воды. После крушения АН-26 губернатор региона Владимир Солодов объявил трехдневный траур.