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    07 июля 2021, 07:38

    Разбившийся на Камчатке Ан-26 совершал штатную посадку — авиакомпания

    Андрей Иванов

    Самолет Ан-26 с пассажирами, который рухнул накануне на Камчатке, садился в штатном режиме. Захода на второй круг не было. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командира летного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгения Лысенкова.

    Разбившийся на Камчатке Ан-26 совершал штатную посадку — авиакомпания

    «В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было», — приводит агентство слова собеседника.

    Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана утром 6 июля. Он пропал с радаров, когда уже приближался к аэропорту назначения. Обломки воздушного судна позже нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Поисковую операцию приостановили вчера из-за наступления темноты.

    Сегодня утром спасатели продолжили искать обломки воздушного судна и тела погибших. Водолазы уже достали несколько тел из воды. После крушения АН-26 губернатор региона Владимир Солодов объявил трехдневный траур.