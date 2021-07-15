СМИ: причиной крушения Ан-26 на Камчатке стала ошибка пилотов

Ошибка экипажа стала причиной авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке. Такие выводы озвучили участники расследования трагедии. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Расследователи основывались в своих заключениях на данных с бортовых самописцев. Экипаж получил все необходимые сведения от диспетчера, но не последовал им. В итоге он был полностью дезориентирован по высоте, скорости и месту.

По данным СМИ, пилоты зашли на посадку на слишком высокой скорости и при этом ниже минимально допустимой высоты. Снижение происходило при отклонении от курса в условиях плотного тумана, поэтому пилоты рассчитывали по большей степени на свои глаза, а не на приборы. Эти ошибки оказались фатальными.

Авиакатастрофа с Ан-26 произошла 6 июля. Самолет летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Однако незадолго до посадки экипаж перестал выходить на связь. Через несколько часов стало известно, что лайнер врезался в скалу и потерпел крушение. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли. Поиски останков нескольких человек до сих пор продолжаются.