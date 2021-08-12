Ошибку экипажа назвали предварительной причиной крушения Ми-8 на Камчатке

По предварительным данным, причиной падения вертолета Ми-8 на Камчатке стала ошибка экипажа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится, и произвел посадку фактически на водную поверхность», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что вертолет практически за секунды ушел на дно. Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть из глубины от одного до 10 метров. Никаких сбоев в работе техники, по предварительным данным, не фиксировалось.

Ми-8 потерпел крушение на юге Камчатки в четверг. На борту находились 16 человек. После крушения смогли спастись восемь пассажиров, среди них два члена экипажа. Выживший после крушения турист рассказал, что вертолет снижался в штатном режиме. Командир воздушного судна и семь пассажиров, включая ребенка, пока не найдены. Предварительно, они остались в кабине вертолета.