Второй черный ящик Ан-26 нашли на Камчатке

Спасатели нашли второй черный ящик Ан-26, разбившегося на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Найден второй „черный ящик“ — прибор регистрации параметров полета», — сказал собеседник агентства.

Ранее 9 июля стало известно о том, что найден первый черный ящик. Бортовые самописцы помогут специалистам точно установить причину авиакатастрофы.

Самолет Ан-26 во вторник, 6 июля, вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Незадолго до посадки он перестал выходить на связи. Через некоторое время обломки лайнера нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибли. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передал, что найдены останки всех 28 погибших.

«С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке», — заявил собеседник агентства.

Все тела направят на ДНК-экспертизу.

Следствие рассматривает три причины крушения: плохие погодные условия, проблемы с техникой, ошибка в пилотировании.