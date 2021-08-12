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    12 августа 2021, 11:30

    Причиной катастрофы на Камчатке могла быть устаревшая техника

    Полина Гребенщикова

    Бывший пилот, эксперт по безопасности полетов Александр Романов предположил, что причиной крушения вертолета на Камчатке могла быть устаревшая техника и попытка авиакомпании сэкономить на техобслуживании. Об этом он рассказал Lenta.ru.

    Причиной катастрофы на Камчатке могла быть устаревшая техника

    По словам Романова, условия на Камчатке не самые сложные для полетов. Поэтому маловероятно, что пилоты не справились, например, из-за погоды. Скорее всего, причина в устаревании техники, считает Романов.

    «Нередко происходит так, что у компаний просто нет денег на выполнение всех необходимых регламентов. Запчасти в этой сфере крайне дорогие, есть даже свои криминальные истории, когда продаются фальсификаты. Так что владельцы просто пытаются сэкономить, хотят получить большую прибыль. И в итоге жертвуют безопасностью полетов, безопасностью пассажиров ради денег», — сказал специалист.

    Вертолет Ми-8 упал на Камчатке утром 12 августа. На борту находились 16 туристов. Восемь из них спаслись, остальных все еще ищут спасатели.