Причиной катастрофы на Камчатке могла быть устаревшая техника

Бывший пилот, эксперт по безопасности полетов Александр Романов предположил, что причиной крушения вертолета на Камчатке могла быть устаревшая техника и попытка авиакомпании сэкономить на техобслуживании. Об этом он рассказал Lenta.ru.

По словам Романова, условия на Камчатке не самые сложные для полетов. Поэтому маловероятно, что пилоты не справились, например, из-за погоды. Скорее всего, причина в устаревании техники, считает Романов.

«Нередко происходит так, что у компаний просто нет денег на выполнение всех необходимых регламентов. Запчасти в этой сфере крайне дорогие, есть даже свои криминальные истории, когда продаются фальсификаты. Так что владельцы просто пытаются сэкономить, хотят получить большую прибыль. И в итоге жертвуют безопасностью полетов, безопасностью пассажиров ради денег», — сказал специалист.

Вертолет Ми-8 упал на Камчатке утром 12 августа. На борту находились 16 туристов. Восемь из них спаслись, остальных все еще ищут спасатели.