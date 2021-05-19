Язык до тюрьмы не доведет. Хамство будет сходить Mellstrоу с рук до определенного момента

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) решил не церемониться с прессой и потерпевшей по его делу моделью. В адрес жертвы насилия молодой человек отпускает оскорбления, но поведение блогера на вердикте скажется вряд ли. В каком случае суд обратит внимание на выпады Mellstroy, разбирался «360».

Бурим в прямом эфире избил свою знакомую Алену Ефремову — ударил девушку лицом об стол. Пострадавшая получила сотрясение мозга и ушибы. Следователи возбудили уголовное дело о побоях, а блогера поместили под подписку о невыезде.

Неуместные шутки

Первое предварительное слушание по делу Mellstroy назначили на 5 мая в мировом суде участка № 376 Пресненского района Москвы. Подписчикам о процессе блогер рассказывал с улыбкой. За свой поступок молодой человек не извинился и заявил, что сделает это, когда выпьет.

«Хорошая позиция. <…> Сейчас извинюсь. Вискаря *** (хлопну — прим. ред.) и извинюсь», — сказал Бурим журналистам.

Свою вину он тоже не признал и сделал вид, будто бы не понимает, о чем в принципе идет речь. При этом Mellstroy неудачно пошутил о якобы нарушенных правилах дорожного движения. Платить 10 миллионов рублей, которые потребовала от него Ефремова, блогер не собирался.

Если я дам ей 10 миллионов, спровоцирует ли это других девушек на подобную провокацию? Я думаю, да. Поэтому нет Андрей Бурим блогер.

Девушке Mellstroy перечислил 100 тысяч рублей — до востребования в Челябинскую область, где модель не живет. Если дать пострадавшей хотя бы три миллиона, считает он, то начнут «приезжать дикие Маугли, молиться, чтобы я случайно ударил, и требовать деньги».

Хамить можно безнаказанно?

Пока что поведение Андрея Бурима на вердикте никак не скажется. Адвокат Тимур Матвеев объяснил «360», что новый поворот дела возможен только в случае отдельного заявления от потерпевшей.

«Это отдельная история. Он привлекается сейчас по отдельному факту. Этот факт как раз является предметом рассмотрения в суде», — сказал юрист.

Оскорбления и хамское поведение он отнес к «дополнительному составу». Дело может оказаться как административным, так и уголовным: все зависит от решения органов, которые займутся проверкой.

«Но потерпевшая вправе по каждому факту написать заявление отдельное», — заметил Матвеев, добавив, что к одному делу нельзя приложить еще и неприемлемое поведение. Оскорбления в рамках судебных разбирательств он назвал другой историей из-за разных составов.

«Даже если бы он в зале суда оскорбил судью, то это тоже был бы другой состав и пришлось бы возбуждать другое дело», — заключил адвокат.

Ни тени раскаяния

Доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с сайтом kp.ru заметил, что Mellstroy подает плохой пример молодежи и в своем поступке не раскаивается.

«Он выходит, весь такой развязный, улыбающийся. <…> И он: „Ну, что она с меня 10 миллионов требует? Пусть хотя бы 30 потребовала“. Ни тени раскаяния. Идет героем с этого эпизода. И что бы мы потом ни говорили мальчишке, который все это безобразие наблюдал, для него это будет пример для подражания», — подчеркнул он.

Вызывающим поведением известен не только Андрей Бурим. Представлявший интересы осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в итоге лишился адвокатского статуса на год.

В министерстве юстиции сочли некоторые его высказывания нарушающими законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Пашаева уличили в пренебрежительном отношении к правилам адвокатской профессии, игнорировании корпоративной дисциплины, этики и нравственности.

Пашаев в том числе называл Ефремова подонком, готовым продать «продать жену», чтобы не попасть в тюрьму.