Пашаев назвал Ефремова «подонком»

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал своего экс-подзащитного «подонком». Также он заявил, что артист был готов «продать жену», чтобы не попасть в тюрьму.

«Он мне говорил, что даже жену готов отдать, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину. […] Если это не так, пусть подает в суд, я полиграф пройду», — сказал Пашаев в разговоре с РЕН ТВ.

Бывший адвокат Ефремова подчеркнул, что считает своего экс-подзащитного великолепным артистом. По словам Пашаева, Ефремов боялся тюрьмы «до смерти» и утверждал, что не сможет оттуда выйти «из-за своего языка».

«Он же очень наглый, очень борзый», — заключил Пашаев.

Пашаев и Ефремов не в первый раз обмениваются оскорблениями и упреками. В начале декабря Михаил Ефремов заявил, что сожалеет о выборе адвоката в деле о смертельном ДТП. Защищавший актера Эльман Пашаев в комментарии «360» сказал, что его бывший клиент пойдет на все для получения свободы.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Оно произошло вечером 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения актер сел за руль и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Ефремову дали 7,5 года колонии.