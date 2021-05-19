Mellstroy дерзит и неудачно шутит о побоях прямо у суда. И ему за это ничего не будет

Грубое и порой хамское поведение блогера Андрея Бурима (Mellstroy) перед судебным заседанием пока никак не скажется на вердикте. Но если потерпевшая напишет отдельные заявления, то, возможно, дело приобретет новый поворот. Об этом «360» рассказал адвокат Тимур Матвеев.

«Это отдельная история. Он привлекается сейчас по отдельному факту. Этот факт как раз является предметом рассмотрения в суде. Все, что дополнительно идет, — оскорбление, хамское поведение — это дополнительный состав, либо административное, либо уголовное дело. Как уже органы решат, которые будут проводить проверку. Но потерпевшая вправе по каждому факту написать заявление отдельное», — рассказал юрист.

Он пояснил, что нельзя к одному делу приложить еще и неприемлемое поведение. Потому что изначально дело возбудили по факту избиения. Оскорбления, которые идут в рамках судебных разбирательств, — это другая история из-за разных составов.

«Даже если бы он в зале суда оскорбил судью, то это тоже был бы другой состав и пришлось бы возбуждать другое дело», — добавил Матвеев.

В среду блогер перед заседанием суда сказал, что не будет платить компенсацию избитой им в прямом эфире модели Алене Ефремовой. Она попросила 10 миллионов рублей. Mellstroy сказал, что если даст потерпевшей хотя бы три миллиона, то начнут «приезжать дикие Маугли, молиться, чтобы я случайно ударил, и требовать деньги».