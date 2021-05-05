Избивший девушку на стриме блогер Mellstroy приехал в суд с улыбкой и матом

В среду, 5 мая, блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего девушку Алену Ефремову, привезли в суд. Защитник пострадавшей Антон Жаров перед слушанием сказал, что юноша за свой поступок даже не извинился. Сам блогер был в приподнятом настроении. Он в шутку сказал, что извинится после того, как выпьет. Онлайн-трансляцию ведет «360».

«Хорошая позиция. <...> Сейчас извинюсь. Вискаря *** (хлопну — прим. ред.) и извинюсь», — ответил блогер журналистам.

Представитель девушки рассказал, что блогер не извинялся, также пока не было предложено мировое соглашение.

«Пройдя такие мучения и такую публичность, согласиться на то, чтобы человек слез с наказания без каких-либо последствий — нет, конечно», — сказал Жаров.

В октябре 2020 года Бурим во время прямого эфира несколько раз ударил девушку лицом о стол, а после этого отшвырнул на пол. Все это происходило на глазах у сотни подписчиков. Также в этот момент в комнате присутствовали не менее десяти гостей. Дело Mellstroy передали в суд только в апреле.

Недавно блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам колонии после того, как во время стрима умерла его подруга. Незадолго до смерти девушки он выгнал ее на мороз.