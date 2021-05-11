Избивший девушку блогер Mellstroy перевел ей 100 тысяч рублей

Блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, заявил, что перевел избитой им девушке 100 тысяч рублей. Деньги якобы были отправлены по месту прописки пострадавшей на Урал.

О перечислении денег Бурим рассказал после судебного заседания. Помимо перевода средств потерпевшей, по словам блогера, он перечислил деньги в благотворительный фонд. С помощью этого Mellstroy надеется избежать реального срока за побои и отделаться штрафом или обязательными работами, сообщило РИА «Новости».

«Перевел 100 тысяч рублей по месту прописки, но она почему-то все отрицает. <…> Да еще в детский дом причислял», — заявил он.

Адвокат пострадавшей девушки Антон Жаров объяснил, что деньги были отправлены до востребования в Челябинскую область. Но его подзащитная там не проживает. Перевод в благотворительный фонд его подзащитная расценивает как «создание видимости заглаживания вины». Жаров подчеркнул, что Бурима до сих пор все веселит. Он не осознает, что совершил.

На заседании суда блогер выслушал обвинительное заключение и подтвердил факт содеянного. Но при этом отметил, что у него не было хулиганских побуждений, поэтому наказание должно быть не уголовным, а административным.

Модель, которую блогер бил лицом об стол, считает, что обидчик должен ей 10 миллионов в качестве моральной компенсации. Защита настаивает, чтобы Бурима приговорили к двум годам колонии. Это на максимальное наказание по статье о побоях (статья 116 УК РФ).

В конце апреля треш-стример Станислав Решетняк, известный как Reeflay, получил шесть лет тюрьмы после того, как его подруга умерла во время прямого эфира.