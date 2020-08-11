Мужа Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова задержали в Москве. Ранее его жену обнаружили с проломленной головой и многочисленными синяками на теле.

Полиция задержала Юрия Фирсова, сейчас он на допросе, сообщают СМИ. Сам Фирсов в комментариях журналистам отверг версию об избиении супруги. По его словам, она упала в ванной и ушиблась головой.

«Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу», — передает слова Фирсова Starhit.

Ранее стало известно о госпитализации Валентины Легкоступовой — исполнительницы хита «Ягода-малина». По словам ее менеджера Максима Екимова, она сейчас в крайне тяжелом состоянии.

До этого артистка несколько дней не выходила на связь с родными. Они запаниковали и решили навестить женщину. Дочь Легкоступовой обнаружила свою мать еще в сознании, но с пробитой головой и многочисленными следами побоев. После операции на голову артистка впала в кому. После инцидента муж Легкоступовой пропал на какое-то время.