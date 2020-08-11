Менеджер певицы Легкоступовой рассказал о ее госпитализации в тяжелом состоянии

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова в больнице в тяжелом состоянии. Эту информацию «360» подтвердил ее менеджер Максим Екимов.

«Она в больнице, но что там происходит, я пока не знаю. Нелегкое у нее состояние», — рассказал Екимов.

Ранее стало известно, что советская и российская эстрадная певица Валентина Легкоступова оказалась в наркологической клинике с пробитой головой и впала в кому. Об этом сообщал Telegram-канал Mash.

По информации издания, артистка несколько дней не выходила на связь, и тогда родственники решили навестить ее. Как сообщил источник РЕН ТВ, накануне она несколько дней подряд выпивала вместе со своим мужем.

Легкоступову еще в сознании обнаружила ее дочь. На теле певицы были многочисленные синяки и побои. Женщину увезли в больницу. Позже выяснилось, что у нее пробита голова, и тогда ей сделали срочную операцию. После этого артистка впала в кому.

Ее супруг после инцидента пропал, сейчас его разыскивают. Правда, по словам менеджера Легкоступовой, муж был в Крыму последнее время.

«Алексей Юрьевич сейчас в Крыму, в Симферополе, если мне память не изменяет», — рассказал «360» Максим Екимов.

Что же произошло в квартире артистки и как она получила травму, будут выяснять.

Как рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, информация о случившемся с Валентиной Легкоступовой проверяется.

Ранее «360» сообщал, что певица обвенчалась со своим третьим мужем. Церемония прошла в одной из деревень в Крыму.