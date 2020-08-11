Сын Легкоступовой рассказал, как жила его мама в последнее время

Сын певицы Валентины Легкоступовой подтвердил, что у его мамы с недавних пор появились проблемы с алкоголем. Выпивала она в компании своего третьего мужа Юрия Фирсова.

Двадцатилетний сын артистки Матвей написал об этом в объяснительной записке полиции. С копией документа познакомился Пятый канал.

«Моя мама проживает с Фирсовым Юрием Викторовичем, с которым они около месяца назад расписались. После бракосочетания моя мама с Фирсовым стала злоупотреблять спиртными напитками», — сообщил Матвей.

По его словам, он не жил с ними. О госпитализации мамы молодой человек узнал от крестной. Ему рассказали, что Легкоступова находится в коме. Что именно случилось у нее дома, он не знает.

По данным телеканала, вне протокола Матвей добавил, что Фирсов выживал его из дома. Парень просил прекратить так много пить. В ответ отчим предлагал посмотреть на состояние матери. Также Матвей подчеркнул, что Юрий вел себя очень агрессивно — выбивал дверь и угрожал ножом. Сын певицы считает, что целью новоиспеченного родственника является квартира исполнительницы хита «Ягода-малина».

Ранее дочь нашла Валентину Легкоступову в собственной квартире с пробитой головой. На теле обнаружены многочисленные синяки и побои. Рядом с женщиной был и Юрий Фирсов. Оба находились в нетрезвом состоянии.

Врачи сделали операцию Легкоступовой, после этого она впала в кому. По последней информации, ее состояние оценивается как тяжелое.