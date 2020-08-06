В суде показали видео по делу Ефремова. На нем актер признается, что был пьян за рулем

Пресненский суд изучил видеозапись, на которой актер Михаил Ефремов сразу после ДТП говорит сотруднику ДПС, что был за рулем, и признает свою вину. Сам он себя узнал «с трудом».

«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», — ответил Ефремов на вопрос адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, узнает ли он себя на кадрах.

Во время первого заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы 8 июля Ефремов отказался признать вину и сослался на то, что не помнит событий того вечера — ни момент аварии, ни медицинское освидетельствование.

Михаил Ефремов 8 июня напился, сел за руль своего внедорожника Jeep и вылетел на встречку на Садовом кольце в районе Смоленской площади в Москве. На полной скорости он врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика умер от травм на следующее утро после ДТП. Ефремова отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.