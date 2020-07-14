В Twitter разразился крупный скандал: девушки начали рассказывать истории о домогательствах и изнасилованиях в либеральной журналистской тусовке, о которых почему-то вспомнили спустя несколько лет. Шеф-редактор «МБХ медиа», ставший одним из героев этих откровений, уже уволился. На волне обвинений всплыли и неприглядные подробности о ведущем «Дождя» Павле Лобкове.

В российском Twitter появилась очередная серия публикаций, посвященная домогательствам из прошлого. На этот раз речь пошла о журналистском сообществе, в котором, по словам девушек, периодически происходят домогательства и даже изнасилования, за которые никого не привлекают к ответственности.

Журналистка Виктория Кузьменко рассказала, что пять лет назад на вечеринке у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова произошло групповое изнасилование, в котором участвовал фотограф Андрей Золотов. Последний отрицает факт изнасилования, уверенный в том, что девушка дала согласие на секс.

Upd: После публикации материала Андрей Золотов заявил о своем уходе из «МБХ медиа». Свою вину он все еще не признает, онако считает, что "в сложившейся ситуации у меня, к сожалению, нет возможности оправдаться". Свое решение он объяснил нежеланием ставить под удар редакцию издания.

Простаков же, по словам Кузьменко, наблюдал за происходящим и мастурбировал, не пытаясь остановить изнасилование. При этом, когда Простаков уволился, Кузьменко поспешила оговориться: она лишь пересказывала сплетню, которую услышала от других людей.

Другая девушка рассказала, что Сергей Простаков периодически домогался девушек из своего окружения. Причем окружающие, по словам жертв, не обращали на это внимания, считая такое поведение обычным для этого человека.

Аналогичные обвинения последовали в адрес SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, который тоже якобы домогался «новеньких» девушек, приходивших на стажировки, и даже изнасиловал одну из них два года назад. Гафарова друзья, знакомые и коллеги оправдывали, ссылаясь на то, что так происходит со всеми и это нормально.

При этом часть пользователей Twitter стала обвинять самих девушек в происходящем — якобы изнасилований и домогательств можно избежать, если не провоцировать мужчин и не ходить на вписки с большим количеством алкоголя, где есть риск оказаться в бессознательном состоянии и без возможности оказать сопротивление.

Грядет волна увольнений...

В ответ на обвинения шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении, так как счел невозможным занимать этот пост после резонанса. Он также рассказал, что принимает все обвинения и раскаивается в том, что мог кому-то навредить. Простаков добавил, что совершенно не помнит тот день, так как был слишком пьян.

Что происходило в тот злополучный вечер у меня в квартире? С какого-то момента я этого абсолютно не помню. <…> Алкоголь не является оправданием и служит плохим объяснением. Мне очень стыдно за это. И я приношу извинения всем, кто во мне разочаровался. Всем, кого эта история прямо или косвенно задела Сергей Простаков бывший шеф-редактор «МБХ медиа».

Простаков также извинился перед девушками, которых мог обидеть, коллегами, читателями и друзьями, которых мог подвести таким своим поведением.

Сейчас на очереди оказался журналист «Дождя» Павел Лобков, который также был замешан в секс-скандале. Молодой журналист Саша Сырников обвинил его в домогательствах — по его словам, Лобков приставал во время стажировки на «Дожде».

Согласно обвинениям Сырникова, Лобков предлагал ему деньги и просил поехать с ним домой, зная, что молодой человек находится в трудном финансовом положении.

Сам Лобков уже извинился и объяснил свое поведение тем, что воспитан в духе другого времени.

«Я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности», — написал он в Facebook.

… или им за это ничего не будет?

«МБХ медиа» и «Дождь» не первые издания, мужчин-сотрудников которых обвиняют в домогательствах. В октябре 2018 года громкий скандал произошел в «Медузе» и в итоге привел к тому, что издание покинули многие сотрудники, включая сооснователей. Тогда жена одного из сотрудников «Медузы» обвинила главного редактора издания Ивана Колпакова в домогательствах. На вечеринке Колпаков потрогал ее за ягодицы и якобы заявил, что ему за это ничего не будет.

После громкого скандала, бурного обсуждения и осуждения как в социальных сетях, так и в журналистском сообществе Колпакова отстранили от должности. Тем не менее спустя некоторое время он снова вернулся на пост, чтобы после второй волны скандалов и недовольств уйти повторно. Сотрудник, к чьей жене приставал Колпаков, тоже ушел из издания.

При этом в «Медузе» долго выгораживали Колпакова, ссылаясь на то, что он отличный редактор и журналист, профессионал своего дела. «Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое (инцидент с приставанием к девушке — прим. ред.) могло случиться», — заявляли в издании.

Сам Колпаков долго утверждал, что это была «довольно безобидная выходка», которую он не отрицает, при этом обвинения в домогательствах он жестко отрицал. В марте 2019-го журналист снова вернулся на должность главного редактора.